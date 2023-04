Hackers que invadiram sistema do BRB são denunciados

Os crimes ocorreram em outubro do ano passado e um dos acusados foi preso em janeiro, em São Paulo, no âmbito da operação Black Hat

O Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos (Ncyber), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), denunciou à Justiça, nessa segunda-feira (24), dois homens acusados de invadirem o sistema digital do Banco de Brasília (BRB) e chantagearem os gestores da instituição para que os dados não fossem divulgados.

Os crimes ocorreram em outubro do ano passado e um dos acusados foi preso em janeiro, em São Paulo, no âmbito da operação Black Hat. Na operação foram encontradas provas da participação de um segundo criminoso.

De acordo com a denúncia, após capturarem clandestinamente as informações dos clientes da instituição financeira, os denunciados passaram a extorquir os gestores do BRB, com a ameaça de divulgar os dados sigilosos na imprensa e na deepweb.

Para que as informações não fossem divulgadas, os criminosos exigiram o pagamento de 50 bitcoins. Na época, o montante em moeda digital foi cotado em R$5.273.772,22.

A negociação foi acompanhada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do DF (PCDF), responsável pela investigação, que orientou os funcionários do banco a não fazerem nenhum tipo de pagamento.

Somadas as penas de todos os delitos, os dois homens podem pegar até 26 anos e cinco meses de prisão e multa. Além da condenação dos envolvidos pelas práticas criminosas, o Ncyber/MPDFT solicitou à Justiça que os investigados sejam condenados ao pagamento de R$500 mil por danos morais coletivos