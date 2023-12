Família na Estrutural recebe moradia reformada

O local estava somente com paredes em pé, porém, sem fundações, vigas e pilares, não tinha piso e quando chovia, segundo a Luiza, molhava mais

Com nove filhos, a vida de Luiza da Silva, 47 anos, não estava nada fácil. Mas a sexta-feira (22) ficará sempre na lembrança, pois, graças ao Melhorias Habitacionais, desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), ela se tornou a mais nova contemplada com um lar completamente reconstruído.

Moradora da Estrutural há aproximadamente 29 anos, Luiza explica que o dia a dia era desafiador. A família estava residindo de favor em outro local, pois, o lote estava com uma obra inacabada, porque não havia mais orçamento para concluir tudo. O local estava somente com paredes em pé, porém, sem fundações, vigas e pilares, não tinha piso e quando chovia, segundo a Luiza, molhava mais dentro do que fora de casa.

Pouco antes da pandemia de covid-19, ela tomou conhecimento e logo se inscreveu no programa, aguardou ansiosamente para ser atendida e não perdeu a sua fé. “Sou mãe solteira, muito batalhadora, e a vida não é nada fácil. Lutei muito para sustentar os meus filhos, já trabalhei com faxina em casa de família quando surgia, com reciclagem do antigo aterro sanitário, enfim, não corria das batalhas”, relatou.

Agora, ela pode dormir sossegada, pois a sua residência foi totalmente reconstruída pela equipe da Codhab, todos os serviços necessários foram executados. A casa recebeu toda a estrutura, telhado, janelas e portas, forro de PVC, alvenarias, pintura em todos os cômodos, cozinha e área de serviço novinhas. A equipe também realizou a instalação completa da parte elétrica, hidráulica e hidrossanitária.

O projeto da moradia foi executado pela arquiteta da companhia, Ana Kelly. Ela conta que foi realizado um levantamento para o desenvolvimento de uma proposta que atendesse todas as necessidades da moradia da Luiza. “Nós assumimos o desafio, o projeto executivo foi realizado em menos de 1 mês, fizemos um mutirão na nossa diretoria. Aqui não foi um trabalho só meu, tem um pedacinho de toda a equipe que se mobilizou para desenvolver seu projeto”, explicou Ana.

“Este é, sem dúvidas, o projeto mais bonito da Codhab, porque a gente muda a vida das pessoas de uma forma muito rápida. Claramente a gente sabe que ter e criar novos filhos não é uma missão simples, mas a partir de hoje a luta dela fica um pouco melhor, com mais conforto e dignidade”, contou o diretor-presidente, Marcelo Fagundes. “Isso é um presente de Natal que podemos conceder a esta família. A gente espera que eles sejam muito felizes aqui”, acrescentou.

Mais de R$ 4,8 milhões para assegurar dignidade

De 2019 para cá, o GDF investiu aproximadamente R$ 4,8 milhões no Melhorias Habitacionais. Mais de 170 residências foram atendidas com obras de reforma ou reconstrução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este subprograma é direcionado às famílias com renda mensal de até três salários mínimos e moradoras do DF há pelo menos cinco anos em áreas próprias de interesse social regularizadas ou passíveis de regularização. Também são critérios não possuir outro imóvel e apresentar problemas de salubridade ou segurança na casa.

*Com informações da Agência Brasília