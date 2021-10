Família é agredida por um homem em Ceilândia após batida de carro

Após batida leve em posto de gasolina, o homem perseguiu e quebrou o vidro do carro da família; veja os vídeos

Luciana Costa

Em Ceilândia, um homem agrediu fisicamente a motorista, Paula Paiva, 25 anos, e sua mãe, Cristiane Ferreira, de 45 anos. No veículo Ford Ka, também estavam Marcela, 17, e Laura, irmã caçula de apenas 9 anos, que presenciaram todo o ocorrido. A agressão aconteceu por causa de uma batida leve na fila de espera em posto de gasolina, na qual o carro do agressor teve arranhões perto dos faróis dianteiros.

Ao ouvir o barulho, Marcela conta que a irmã mais velha, Paula, conversou com o homem (ainda não identificado) e sua esposa. Conforme o procedimento, eles trocaram os números telefônicos para resolver posteriormente os danos, contudo, o homem já nervoso, xingava a motorista de “noiada”. No vídeo abaixo, é possível observar o grau leve da batida.

A confusão começou quando o homem perseguiu o carro da família. Ao parar em sinal vermelho na Hélio Prates, avenida principal de Taguatinga-Ceilândia, ele desceu do carro irritado na tentativa de tirar a chave da ignição pela janela do Ford Ka, de cor cinza. Paula tentou impedir, segurando o braço dele, a mãe de Paula saiu do carro para tirá-lo de cima da filha. A partir daí, Marcela filma as agressões e xingamentos:

Neste momento do vídeo, a esposa estava tentando acalmá-lo, quando ele a empurra e tenta socar Cristiane Aos gritos de socorro, as meninas chamam pela mãe e pedem que ela volte para dentro do carro. Em seguida, o homem subiu em cima do carro e pisa com força no vidro; Laurinha, chorava dentro do veículo neste momento.

Elas alegaram que ele as xingavam de “noiadas”, “pretas”, “negras sujas”. A família seguiu para a delegacia mais próxima: 17ª DP, pela ausência de delegado. Elas foram encaminhadas para a 12ª DP, onde prestaram as queixas de injúria racial e agressão física. Paula realizou o exame de delito, neste momento, a polícia está apurando o ocorrido.