Família da Estrutural recebe reforma do programa Melhorias Habitacionais

Governo do Distrito Federal investe até R$ 50 mil para obras pontuais e R$ 100 mil para reconstrução de moradias precárias. Projeto já deixou 175 casas de cara nova

Disfarçar a emoção foi uma tarefa difícil para o carpinteiro João Carlos dos Santos, 42 anos, quando recebeu as chaves da casa dele completamente reformada. Os tijolos na parede deram lugar à alvenaria e o contrapiso foi ajustado para receber o revestimento. Uma realidade que, até então, ficava apenas nos sonhos mais distantes de João até o dia em que recebeu a notícia de que seria contemplado com o programa Melhorias Habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

As obras duraram cerca de 30 dias e a entrega foi oficializada na última quinta-feira (25). Questionado sobre as antigas estruturas, o carpinteiro se emocionou ao lembrar como era a casa que ele mesmo havia construído em meados de 2010. “Antes, aqui era cheio de buraco e tinha muito escorpião. O piso era grosso e a parede nem tinha reboco. O meu maior medo era de as minhas filhas serem picadas pelos escorpiões que viviam aqui”, revelou.

A casa de 48,05 m², localizada na Estrutural, estava totalmente insalubre, os cômodos não possuíam revestimentos e ventilações, as esquadrias se encontravam em péssimo estado, o piso estava completamente irregular e as instalações do banheiro não estavam em boas condições para a família.

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 35,2 mil para transformar o ambiente e resgatar a autoestima e a dignidade de João Carlos e das filhas dele, Lara e Maria Luiza, de 5 e 6 anos, respectivamente. Agora, a casa nova conta com novas esquadrias, contrapiso, reboco e paredes pintadas.

Além disso, as equipes realizaram a instalação de forro em gesso, revestimento em todos os cômodos, adequação do sistema hidráulico do banheiro e impermeabilização em todas as paredes. A casa também recebeu novas portas e janelas, projetadas para gerar mais ventilação e iluminação.

“Eu só tenho a dizer muito obrigado. Antes eu estava sem acreditar, mas fui vendo que as coisas estavam acontecendo. Eu não tenho palavras para definir o que estou sentindo”, pontuou João.

Resgate da dignidade

Destinado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos, o Melhorias Habitacionais é voltado também para moradores do DF há pelo menos cinco anos em áreas próprias de interesse social regularizadas ou passíveis de regularização. São critérios não possuir outro imóvel e apresentar problemas de salubridade ou segurança na casa. O programa já atendeu famílias de São Sebastião, Estrutural e Sol Nascente.

Com a atuação de assistentes sociais, arquitetos e engenheiros, a companhia desenvolve melhorias estruturais nas residências contempladas para garantir qualidade de vida e segurança aos moradores. De 2019 para cá, o Governo do Distrito Federal (GDF) já impactou 175 famílias.

Além disso, foi nesta gestão que os limites financeiros para as obras foram ampliados, seguindo a alta nos preços do material e da mão de obra após a pandemia. Para reforma, o valor atualmente é de R$ 50 mil e R$ 100 mil para reconstrução.

Com informações da agência Brasília