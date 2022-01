Falta de conta social impede 35 mil de receber o DF Social. Entenda como se cadastrar

Auxílio está sendo pago desde 30/12. Para conferir se o seu nome está entre os contemplados, basta acessar o site do programa

Mesmo com 34 mil famílias já receberam o novo benefício DF Social, cerca de 35 mil pessoas ainda não receberam o auxílio financeiro. De acordo com o GDF, a falta da conta social digital impede o pagamento do DF Social, que começou a ser pago no último dia 30 de dezembro.

A abertura da conta pode ser realizada pelo aplicativo BRB Mobile, com o passo a passo neste link. Em caso de problemas com o aplicativo, o Banco BRB dispõe de 52 agências onde é possível realizar o procedimento de forma presencial nestes endereços.

Não é necessário fazer o agendamento. Basta comparecer nas agências dentro do horário bancário portando os seguintes documentos: CPF, documento de identificação com foto e comprovante de endereço.

Para confirmar se está entre os beneficiários do DF Social, é necessário acessar o site GDF Social, informar CPF e data de nascimento. Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se a pessoa está ou não na lista.

Caso seu nome não apareça na lista do site, é preciso agendar atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), pelo 156 ou pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

DF Social

O DF Social integra o Plano DF Social, assinado pelo governador Ibaneis Rocha em dezembro. O pacote prevê seis benefícios – DF Social, DF Brincar, Incentiva DF, Agentes da Cidadania, Agentes de Cidadania Ambiental e DF Alfabetização – e tem o objetivo de fortalecer as famílias vulneráveis, na maioria, afetadas diretamente pelos efeitos econômicos da pandemia da covid-19.Para pleitear a inclusão no DF Social, o cidadão precisa preencher os seguintes requisitos: estar inscrito no Cadastro Único, ter renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo, ser correntista do BRB e morar no Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília