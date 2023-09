Homem é preso com maquinário e cédulas para fabricação de identidades falsas

A equipe da PMDF foi acionada para averiguar uma ocorrência de violência doméstica na residência

Policiais militares do 26º Batalhão apreenderam uma grande quantidade de cédulas para a fabricação de identidades falsas, além de maquinário para a produção do documento. A apreensão foi na tarde desta quinta-feira (21) no conjunto L da Quadra 206 de Santa Maria. Um homem foi preso.

A equipe da PMDF foi acionada para averiguar uma ocorrência de violência doméstica na residência. No local, os policiais foram recebidos pela esposa do suspeito que negou a denúncia e autorizou a entrada deles na casa. Lá dentro eles avistaram o maquinário usado para fazer a documentação.

Dentro do quarto a equipe policial encontrou as cédulas para a produção de identidades falsas. Todo o material foi apreendido e o suspeito conduzido para a 20ª DP, onde será registrado o flagrante.