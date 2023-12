Fake PCDF: homem é preso após utilizar uniforme falso da PC para praticar assalto

A pena prevista para o crime de roubo, nesse caso, pode alcançar até 20 anos de reclusão

Na última quarta-feira (13), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), realizou uma operação resultando na prisão em flagrante de um homem de 47 anos, acusado de praticar roubo com restrição à liberdade. O fato ocorreu na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, no mesmo dia do crime, quando os criminosos utilizavam supostos uniformes de policiais civis.

O crime se desenrolou por volta das 6h30, quando um comerciante em seu estabelecimento no Jardim Botânico/DF foi abordado por três indivíduos do sexo masculino portando uma arma de fogo e vestindo falsos uniformes da polícia civil. A vítima foi rendida, jogada ao chão e algemada.

Os criminosos, após subtraírem as chaves do estabelecimento, do veículo da vítima, assim como seu celular e notebook, tentaram conduzi-la ao automóvel. Entretanto, a vítima conseguiu se esquivar, refugiando-se atrás de outro veículo, o que resultou na fuga dos assaltantes.

Após intensas diligências, a equipe da 10ª DP conseguiu identificar e prender em flagrante um dos autores, localizando também o veículo utilizado no crime. O detido possui antecedentes criminais por dois roubos anteriores, associação criminosa, exploração sexual de adolescentes, um homicídio e motim de presos.