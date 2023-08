Faixa exclusiva da EPTG será liberada a partir desta sexta-feira (11)

A Semob autorizou o DER-DF a realizar a operação para desafogar o trânsito da importante rodovia distrital

A faixa exclusiva para ônibus, vans escolares e táxis da Estrada Parque Taguatinga (EPT), a DF-085, será liberada para o trânsito de todos os veículos a partir desta sexta-feira (11), em caráter experimental.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) autorizou o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) a realizar a operação para desafogar o trânsito da importante rodovia distrital.

“Vamos abrir mais uma faixa na EPTG, com uso do corredor de ônibus, para contribuir com o trânsito naquela região onde há um grande volume de obras. A operação tem caráter experimental e será monitorada pelo DER, devendo permanecer até fazermos uma nova avaliação do tráfego local”, explica o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

A EPTG é a principal via de ligação do Plano Piloto com a região que abrange as cidades de Taguatinga, Águas Claras e Ceilândia. Com 24 quilômetros de corredor exclusivo, é a única via de grande porte da região que não está com obras de adequação. A operação do DER tem o objetivo de desafogar o trânsito que está congestionado devido às obras da Estrada Parque Ceilândia (DF-095), da Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho do Pistão Sul, da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075) e da Avenida Hélio Prates.

O secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo Prates, destaca a importância da operação e diz contar com a compreensão dos motoristas. “O GDF está executando obras importantes naquela região e o momento é de compreensão de todos, cada um contribuindo para amenizar os problemas no trânsito. O corredor da EPTG é exclusivo para o transporte coletivo, mas vamos permitir que os veículos comuns ocupem essa pista, pedindo aos motoristas de carros que procurem dar preferência aos ônibus nos momentos de saída dos recuos das paradas para embarque e desembarque de passageiros”, alerta o secretário.

