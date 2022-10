FAC Multicultural II divulga resultado preliminar de mérito

1142 projetos foram inscritos no edital

O resultado preliminar de mérito do segundo bloco do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) de 2022, batizado de Brasília Multicultural II, foi publicado nesta segunda-feira (31/10), no Diário Oficial do Distrito Federal. A etapa é a primeira do certame, que após divulgação do resultado final de mérito, ainda terá a análise de admissibilidade. Foram inscritos 1142 projetos culturais para concorrer aos R$ 31,3 milhões que serão disponibilizados como fomento pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec).

Confira a lista completa dos projetos classificados para a próxima etapa.

A partir do primeiro dia útil após a publicação no DODF, os interessados possuem o prazo de dez dias corridos para apresentar recursos contrários à decisão de mérito cultural. Vale destacar que não será permitida a complementação de documentação na ocasião de interposição de recursos e que não serão considerados recursos genéricos e sem fundamentação. Os recursos deverão ser enviados por meio de preenchimento de formulário online, disponibilizado no site do FAC, onde também estão disponíveis as avaliações técnicas para consulta.

Com informações da Secec