Extensão acadêmica gratuita aborda a meditação como ferramenta para autoconhecimento

Estão abertas as inscrições para o projeto Despertar: Iluminando Vidas e Saberes. A extensão acadêmica, coordenada pela docente Emanuelle Santos, oferece 200 vagas para os encontros semanais, com duas horas de duração, no campus Norte da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Interessados com idade igual ou maior a 18 anos podem se inscrever até o dia 20 deste mês, clicando neste link.

As atividades são gratuitas e serão realizadas a partir de terça-feira (16). A carga horária total do programa será de 80 horas para o primeiro semestre de 2024 – o requisito para certificação será 75% de presença. Os públicos-alvo são discentes, docentes e servidores da UnDF e de suas escolas vinculadas, bem como toda a comunidade externa.

“Essa é uma caminhada rumo a um universo de descobertas, autoconhecimento, reflexões, onde cultivaremos a meditação, os debates e um conjunto de práticas integrativas como veículos para a saúde integral, a transformação e o crescimento pessoal”, explica Emanuelle Santos.

A meditação é uma das abordagens terapêuticas denominadas Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de prevenção, promoção, recuperação e “conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade”, segundo informações do Ministério da Saúde.

Por intermédio da meditação, aponta Emanuelle,, o participante poderá desenvolver autoconhecimento, inteligência, amorosidade, poder interior, saúde, concentração e bem-estar. “Não importa onde você esteja em sua jornada pessoal, há sempre algo novo para descobrir e aprender”, observa. “A luz está sempre lá. Quanto da luz vai chegar até cada pessoa, depende apenas dela mesma”, destaca a docente, citando mestre Choa Kok Sui, fundador da cura prânica moderna e do Yoga Arhatic.

Projeto Despertar – Iluminando Vidas e Saberes

⇒ Objetivo – Integrar estudantes, professores, demais servidores da UnDF, escolas vinculadas e comunidade aos diversos espaços da universidade, despertando o autoconhecimento por meio da meditação e demais práticas integrativas, potencializando o processo de formação acadêmica, profissional, relacional e pessoal.

⇒ Vagas – 200

⇒ Data prevista para início – terça-feira (16)

⇒ Carga horária por encontro – 2 horas

⇒ Total da carga horária do semestre – 80 horas

⇒ Local – Campus Norte da UnDF (CA 2, Lago Norte)

⇒ Horário – A ser definido no link de inscrição

⇒ Inscrição do grupo no whatsapp para discentes UnDF, docentes, demais escolas (ESG, Escs, Esti, ESPC, EMA, ESC, Esch) e comunidade: clique aqui.

Com informações da Agência Brasília