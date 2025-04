Exposições mergulham na história da Capital

“As pessoas fazem a história, mas é o Arquivo Público que a preserva e revela o que foi essencial na construção da nossa capital. Com essa exposição, quem não viveu aquele momento pode se conectar com os verdadeiros protagonistas desse sonho que virou realidade: uma cidade que, 65 anos depois, é referência para o mundo”, afirmou o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, durante visita às mostras neste sábado (19). Segundo Elias Manoel da Silva, historiador do Arquivo Público, a participação do órgão representa um marco: “Esta será uma marca histórica para Brasília. É a primeira vez que um órgão com tamanha relevância e acervo participa diretamente das comemorações do aniversário da cidade. Falar sobre Brasília e mostrar ao público a importância de cada pioneiro na sua construção é garantir que esse legado continue inspirando futuras gerações”, afirmou.

A estrutura, aberta até hoje 21 de abril, deve receber mais de 500 mil visitantes. Além do conteúdo histórico, o espaço contará com áreas de descanso, sofás e ambientes de convivência, promovendo uma experiência acolhedora para quem quiser fazer uma pausa entre uma atração e outra. Para o superintendente do Arquivo Público do DF, Adalberto Scigliano, a iniciativa reforça o papel da instituição na preservação da memória brasiliense: “Nunca houve um governo que valorizasse tanto a memória da Capital Federal, e o Arquivo Público honra-se de ter sido convidado para liderar essas iniciativas”, declarou. Nesta segunda, haverá ainda o show das bandas Menos é Mais e Zé Neto & Cristiano. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirada de ingresso.