Exposição inédita desvenda o funcionamento do corpo humano dentro do universo da ciência e tecnologia

Imagine entrar em uma sala e vivenciar, sob prisma microscópico, um mergulho no interior do corpo humano. Com proposta imersiva, a exposição Odisseia Pelo Corpo Humano – Transformando Ciência em Cuidado apresentará os avanços da medicina preventiva diagnóstica nos últimos 40 Anos. A experiência, que integra o que há de mais moderno em tecnologia em projeção de conteúdos em linguagem acessível para diferentes idades, acontecerá no ParkShopping, em Brasília (DF), de 29 de junho a 27 de julho. A iniciativa marca a as quatro décadas do Grupo Sabin, 3º maior player de Medicina Diagnóstica do país.

Com três ambientes, a exposição detalha as inovações em saúde desde 1984, ano de fundação do Sabin. Uma experiência sensorial conduzirá os participantes por uma visita pelo corpo humano, com imagens incríveis, história, tecnologia e humanização.

“Por meio de uma experiência envolvente e imersiva, passado, presente e futuro se encontram para revelar o universo da biologia humana e da ciência para os cuidados com a saúde. Essa é uma trajetória conectada ao Sabin, empresa que nasceu em Brasília, como laboratório de análises clínicas, e, hoje, leva serviços de saúde integrados de norte a sul do país”, afirma Andrea Pinheiro, diretora de Relações Institucionais e Comunicação Corporativa do Grupo Sabin.

Ao destacar os 40 anos do Sabin, em 2024, a executiva faz o convite: “Um programa divertido e, ao mesmo tempo, recheado de conhecimento para toda família. Um presente que desenvolvemos para a nossa cidade nesse período de férias.” A iniciativa, realizada pelo Grupo Sabin em parceria com o ParkShopping Multiplan, tem patrocínio da Roche, Intersystems, Shift, Combral, Way, Werfen e Siemens Healthneers. Com entrada gratuita, a exposição Odisseia Pelo Corpo Humano – Transformando Ciência em Cuidado funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h.

Conteúdo inovador e educativo

De forma didática, a exposição desvenda os segredos e o funcionamento do corpo humano, passando pelos órgãos, células, neurônios e pelos genes. Durante a experiência, os visitantes conhecerão a evolução da pesquisa e dos equipamentos que utilizam robótica, nanotecnologia e inteligência artificial, bem como as novas profissões que surgiram nos últimos anos para suporte aos serviços de saúde. A mensagem final é que surpreende: “Cada um tem sua própria história, sonhos e talentos. São as experiências que nos definem. E é isso que faz do mundo um lugar tão interessante e cheio de vida”.

Curiosidades sobre a medicina preventiva e diagnóstica

· O DNA é como um livro com informações sobre como cada ser deve crescer e como funcionam os órgãos a partir das características herdadas dos pais.

· Embora os humanos tenham DNA muito parecido, 99,9% semelhantes, são as pequenas variações que determinam as características individuais.

· A medicina preditiva utiliza diferenças genéticas para prever a possibilidade de desenvolver determinadas doenças, ajudando a cuidar da saúde.

Serviço:

Exposição Odisseia Pelo Corpo Humano – Transformando Ciência em Cuidado Local: ParkShopping Brasília | 2º Piso | Próximo Entrada K

Data: 29 de junho a 27 de julho

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h

Entrada: Gratuita