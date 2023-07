Exposição fotográfica dá visibilidade ao direito à amamentação

Mostra itinerante inicia no dia 1º de agosto no Espaço Qualidade de Vida, no Palácio do Buriti

Para celebrar o Agosto Dourado, mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, a exposição Amamentar é uma Arte traz, por meio de cliques inspiradores, mulheres amamentando retratadas em cenários deslumbrantes nos pontos turísticos mais emblemáticos de Brasília. A iniciativa conta com apoio da Secretaria da Mulher (SMDF) e da Secretaria de Saúde (SES).

A mostra, com fotos doadas pelo artista Matheus Oliveira, traz um olhar encantador sobre a beleza e o poder da amamentação e, de forma itinerante, começará no dia 1º de agosto no Espaço Qualidade de Vida, localizado no 16º andar do Anexo do Palácio do Buriti. Nas semanas seguintes, passará pelas sedes da Secretaria de Saúde (SES), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Social do Comércio (Sesc).

“As fotografias foram cuidadosamente selecionadas e revelam momentos íntimos e de conexão entre mães e filhos. A exposição é uma forma de empoderar as mulheres e desmistificar conceitos equivocados acerca do aleitamento materno, promovendo o respeito e a compreensão de que amamentar é um direito e uma prática natural”, destaca a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Serviço

Exposição fotográfica Amamentar é uma Arte

→ 1º/8 a 15/8: Espaço Qualidade de Vida, 16º Andar do Anexo do Palácio do Buriti

→ 16/8 a 20/8: Sede SES – Edifício PO 700, Setor de Rádio e TV Norte (SRTVN), 701 Norte

→ 21/8 a 25/8: Sesi – Central Park – SCN Qd 1 Bl E Ed. Central Park

→ 28/8 a 1º/9: Sesc Teatro Garagem, 913 Sul

Com informações da Agência Brasília