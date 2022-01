Exposição artística sobre o cerrado está aberta para o público em Planaltina

A exposição “Cerrado”, de Severina Gonçalves, transforma itens que seriam descartados em obras que remetem a fauna e a flora do bioma

Gabriel de Sousa

Estará aberto até este domingo (9), a exposição intitulada Cerrado, que está aberta para o público na galeria do Complexo Cultural de Planaltina, ao lado da administração regional. A exibição é composta por cerca de 100 peças que levam a assinatura de Severina Gonçalves, artesã e artista visual, nascida em Riacho de Santana, no estado do Rio Grande do Norte, e que mora em Planaltina, a 35 km do centro de Brasília, desde o ano de 1985.

Severina descobriu o seu talento aos cinco anos, quando transformava a cera da abelha Jandaíra, semelhante à massa de modelar infantil, em pequenos bichinhos, passarinhos e flores, que transmitem sua admiração pela natureza. Ainda criança, aos 10 anos de idade, Severina fez a sua primeira venda, fruto do seu trabalho artístico.

Hoje, aos 82 anos de idade, a artista já possui mais de mil peças produzidas, entre esculturas, bordados, costuras e crochês, elaborados por meio de processos criativos únicos, utilizando como matéria-prima objetos que seriam descartados. “Transformo o que os outros chamam de lixo em esculturas, flores e artesanato, com diferentes formas, desenvolvidas por mim, nunca frequentei uma escola de Belas Artes, meu estilo é próprio: Arte Severina”, disse.

A artista, que cursou até a 4ª série do ensino fundamental, traz da flora e fauna do Cerrado, a inspiração para criar esculturas ricas em detalhes, mistura de cores, texturas e significados. Severina decidiu comercializar o seu trabalho em feiras e ruas, o que permitiu enfrentar as dificuldades financeiras, e também criar seus nove filhos em Planaltina.