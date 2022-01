Reforço da infraestrutura do sistema elétrico e do atendimento ao cliente foram o foco da Neoenergia Brasília em 2021

Distribuidora investe R$ 198 milhões na modernização e na renovação da rede elétrica do Distrito Federal, além de aumentar a força de trabalho

Com o compromisso assumido com a população de investir em infraestrutura do setor elétrico e assegurar a qualidade dos serviços aos mais de 3,3 milhões de pessoas em todo o Distrito Federal, a Neoenergia Brasília encerra o ano de 2021 com números importantes. Em 10 meses de atuação, a distribuidora investiu R$ 198 milhões em melhorias, modernização e renovação da rede elétrica da capital federal. Um valor, aproximadamente, quatro vezes maior que o de 2020 e superior à soma dos últimos três anos de investimento da companhia.

Parte expressiva desse investimento foi direcionado a novas tecnologias, na busca por proporcionar inteligência à rede elétrica. Com a chegada da Neoenergia em Brasília, foram instalados 271 religadores automáticos, o que representa um aumento de mais de 90% do parque de equipamentos deste tipo existentes na companhia. Além disso, foram implantados 43 esquemas de self-healing – uma inovação tecnológica inteligente capaz de isolar um defeito e restabelecer, automaticamente, o fornecimento de energia aos clientes desligados – beneficiando mais de 3,3 milhões de pessoas.

Outra atuação importante foi a de melhorias nas subestações de energia em Brasília. As 41 subestações existentes na cidade passaram por quatro ciclos de inspeção ao longo de 2021, que resultaram na troca de diversos dispositivos com defeito, com destaque para a substituição de 46 disjuntores que estavam em fim de vida útil.

As equipes da Neoenergia Brasília também fizeram inspeção em mais de 13 mil quilômetros de redes e linhas, sendo realizadas mais de 34 mil podas de árvores, o dobro do realizado em 2020. Além disso, houve a substituição de mais 100 quilômetros de rede depreciada.

Sustentabilidade – Como empresa sustentável, a Neoenergia Brasília incorporou à sua frota 11 veículos 100% elétricos. Os automóveis já estão atuando em serviços administrativos e operacionais da distribuidora. Com os primeiros carros elétricos, a empresa reduz a utilização de aproximadamente 16 mil litros de combustível fóssil por ano e elimina, anualmente, a emissão de mais de 27 toneladas de CO2.

A companhia adquiriu também 30 caminhões – 10 já entregues – com cestas aéreas isoladas. Modernos, os veículos proporcionam mais segurança ao eletricista durante a realização de serviços de manutenção da linha viva, podas de árvores, entre outros.

Canais de atendimento – A ampliação dos canais de atendimento com o cliente também teve destaque ao longo de 2021. Foram abertas seis agências de atendimento presencial, no Paranoá, em Planaltina, em São Sebastião, em Taguatinga, em Samambaia e no Lago Sul, além de três novas agências móveis que estão circulando, semanalmente, pelas ruas da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A distribuidora também ampliou em 330% a quantidade de canais de atendimento disponíveis no Call Center, o que permitiu reduzir em 82% a quantidade de chamadas abandonadas. Incluiu mais 50 novos atendentes e ampliou o tempo de atendimento humano via canal de Whatsapp. Durante o ano de 2021, a distribuidora também criou um canal exclusivo para atendimento aos hospitais e implantou o atendimento 24h para as demandas que surgem pelas redes sociais.

Destaca-se também a implantação de um processo de ligação para todos os clientes que ficam sem energia por mais de 3 horas. Uma oportunidade de falar diretamente sobre o que está acontecendo. Foi implantada a comunicação via SMS para os desligamentos programados, o que possibilita à população a organização de suas atividades.

Ainda falando de canais de atendimento, foi lançado o portal do parcelamento com condições mais adequadas, o que permite aos clientes colocar as suas faturas em dia.

A Neoenergia Brasília regularizou ainda a energia em mais de 23 mil residências, levando segurança, energia de qualidade e cidadania para essa parcela da população. Lançou também o programa Energia Cidadã – conectado ao programa Energia Legal –, que leva cidadania, segurança e educação para todos os clientes que tiveram o seu fornecimento regularizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Força de trabalho – Para realizar todas essas ações e investimentos, a empresa precisou de pessoas. Assim, em 2021, contratamos 683 colaboradores. Desse número total de profissionais, 45 deles, sendo 19 mulheres e 26 homens, foram formados em nossa escola de eletricistas, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e com o Governo do Distrito Federal (GDF).

O investimento para 2022 está garantido e será ainda maior do que que foi executado em 2021. A empresa vai manter o compromisso de ampliar os investimentos em Brasília para possibilitar um atendimento ainda melhor aos clientes.