Expocom: trabalhos de alunos do Ceub vencem em 10 categorias e têm maior nº de troféus de jornalismo do Centro-Oeste

Por Redação da Agência Ceub

Materiais jornalísticos de alunos e orientados por professores do Centro Universitário de Brasília (Ceub) conquistaram a vitória em 10 categorias na edição Centro-Oeste do Prêmio Expocom.

Nas categorias específicas de jornalismo, teve nove troféus do Expocom de um total de 20 possíveis.

Assim, conseguiu o maior número de conquistas entre todas as instituições nessa habilitação.

Neste ano, o evento Expocom do Intercom ocorreu na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande (MS). Ao todo, a instituição foi finalista em 28 categorias.

O Expocom é promovido pelo Intercom, o mais importante congresso de comunicação do País.

Os alunos representantes de cada trabalho apresentarão os produtos em setembro na edição nacional, que será realizado em Vitória (ES).

Agência de notícias

Entre as vitórias, a Agência de Notícias Ceub conquistou a edição regional pelo segundo ano seguido.

Desta vez, a apresentação foi realizada pela universitária Júlia Lopes, que é monitora do projeto de extensão.

A Agência completa 13 anos de atividades em agosto de 2025.

Ela, em sua apresentação, destacou como materiais com características factuais do dia a dia são tratados de forma aprofundada.

Confira alguns dos exemplos levados ao congresso

Voluntários ajudam a levar conforto e dignidade a pacientes em cuidados paliativos no DF – Agência de Notícias CEUB

Perfil – mãe de menina queimada com água fervente se arrepende de ter confiado na irmã – Agência de Notícias CEUB

Doença de Alzheimer: entenda os sinais e saiba sobre tratamento em Brasília; veja vídeos – Agência de Notícias CEUB

Impressos premiados no Expocom

Outra vitória que se repetiu na edição de 2023 foi na categoria revista universitária.

A tradicional Esquina, que completou 50 anos em 2025, teve duas edições apresentadas nesta edição.

A universitária Milena Dias destacou que as reportagens da primeira edição foram inspiradas em poesias ou em letras de músicas que os repórteres tinham liberdade para se inspirar.

Confira a revista Esquina com o título: “Uma multidão em versos e prosas”

Na edição seguinte, a turma de grande reportagem trabalhou com uma inspiração especial, a obra de Chico Buarque, por ocasião dos 80 anos do artista no ano passado.

Confira a revista Esquina com o título de “Silêncio na cidade não se escuta”

Outro trabalho com a mesma característica premiado foi na categoria “reportagem em jornalismo impresso”, uma conquista inédita da instituição.

O material aborda histórias de doenças raras e teve como público-alvo familiares de pacientes nesta condição.

O material “Na raridade, a união: a luta de crianças com doenças raras” foi apresentado pela universitária Danyelle Silva, que escreveu com a colega Maria Tereza Castro (já formada e egressa do Ceub)

Confira abaixo a reportagem

Na raridade, a união: a luta de crianças com doenças raras e famílias – Agência de Notícias CEUB

Na versão impressa, voltada para divulgação com o público-alvo, o material teve diagramação da universitária Maria Eduarda Zuchetto.

Confira o documento divulgado

Na raridade, a união – Agência de notíciasBaixar

Imagens de um acampamento

Uma dupla campeã levou imagens do Acampamento Terra Livre, realizado em Brasília, para o Intercom.

Uma série de 12 fotografias coletadas pelos repórteres universitários Pedro Santana e Sophia Costa foi escolhida a melhor entre todas as faculdades de jornalismo da região.

Indígena que estava em acampamento no ATL na Praça dos 3 Poderes. Foto: Pedro Santana

Indígenas fazem protesto em Brasília. Foto: Sophia Costa

TV e rádio

Os produtos no formato de telejornal e radiojornal realizados nas respectivas disciplinas também foram escolhidos os melhores da região.

O telejornal foi representado pelo universitário Henrique Fregonasse, enquanto que conteúdo em áudio, pela aluna Luana Nogueira.

Documentários premiados

Dois trabalhos documentais produzidos por universitários do Ceub foram reconhecidos pelo prêmio.

Na categoria de “documentário jornalístico”, o filme “Carlos Mota: entre arquivos e lembranças“, do egresso da faculdade, Otávio Mota, revela o legado do educador que foi assassinado no ano de 2008.

O trabalho já foi exibido também em eventos na cidade de Brasília e recebeu homenagem no Sindicato dos Professores do Distrito Federal.

Outro trabalho documental vencedor foi na categoria “grande reportagem em vídeo” com o trabalho “De braçada”, de autoria do também ex-aluno e hoje jornalista Gabriel Botelho.

A reportagem conta a história da nadadora Larissa Nakabayashi Rossi Langamer, que é cega e se tornou um dos maiores nomes da natação paralímpica do DF e Brasil.

Jornalismo literário

A categoria estreante “jornalismo literário” teve vitória da reportagem-perfil “O florescer do mandacaru: professora de educação física de PE ampliou potencialidades de pessoas com deficiência”, da estudante Maria Clara Britto.

O trabalho destaca o trabalho da professora Maria das Graças de Alencar Carvalho, que nasceu na cidade de Salgueiro (PE), e fez da docência uma história de amor.

Transdisciplinar

Uma reportagem sobre saúde mental, mais especificamente sobre burnout, foi a vencedora na categoria “produção multimídia”, ao congregar texto e podcast sobre o tema.

O trabalho foi representado pela estudante Nathália Maciel, e tem autoria também de Paulo Gontijo, Ana Neves, Izabela Guariento, Luana Nogueira e Milena Dias.

Confira abaixo materiais sobre o tema burnout

Burnout: especialistas falam sobre o esgotamento crônico – Agência de Notícias CEUB

Esgotamento que transborda: burnout pode gerar sérios prejuízos à saúde mental e física – Agência de Notícias CEUB

Orientação

Nos discursos dos alunos premiados, eles destacaram que nenhum trabalho em comunicação é feito por uma pessoa apenas, seja estudante ou profissional.

No caso universitário, os materiais vencedores tiveram orientação de professores em disciplinas regulares e projetos de extensão (Agência de Notícias e Birô de Criação), compreendendo atividades de diferentes caminhos de aprendizagem, incluindo teoria e prática.

Os trabalhos premiados tiveram também finalizações com apoio de funcionários técnicos, na edição de materiais de áudio e vídeo.

A equipe de orientação dessas vitórias contou com suporte do coordenador dos cursos de comunicação, Bruno Nalon, e também da equipe de docentes: André Ramos, Gilberto Costa, Isa Stacciarini, Katrine Boaventura, Lourenço Cardoso, Luiz Claudio Ferreira., Mônica Prado e Vivaldo de Sousa.