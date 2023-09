Expoabra recebe selo verde de sustentabilidade

Certificação ‘Sou consciente, lixo não!’ foi entregue pelo SLU após evento adotar medidas de destinação correta de resíduos

Dedicada à agropecuária, a Expoabra conquistou a certificação do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Na manhã desta quinta (14), os organizadores da feira receberam o selo Sou consciente, lixo não! depois de alcançarem a meta de encaminhar corretamente 90% dos resíduos gerados durante os 15 dias de evento.

Até o último dia da programação, a Expoabra deve reunir aproximadamente 800 mil pessoas no Parque Granja do Torto, tornando-se, portanto, um grande gerador de resíduos. A meta é que, quando não for possível não gerar lixo, mais de 90% desse material receba a destinação adequada.

“Onde há resíduo, o SLU está presente orientando da forma correta como fazer o descarte”, afirma o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira. “Com as medidas adotadas, a gente evita que toneladas de resíduos sejam encaminhadas ao aterro sanitário de Brasília. A Expoabra é sustentável e esperamos que seja um exemplo para todos os outros eventos.”

Triagem

Para alcançar as metas estabelecidas pelo SLU, os organizadores adotaram iniciativas que incluem a utilização apenas de embalagens compostáveis, uso exclusivo de copos retornáveis e um processo de triagem de resíduos feito por uma cooperativa de catadores.

“É muito importante para o evento a gente ter esse selo”, ressalta o presidente do Parque Granja do Torto, Vilmar Ângelo. “A sustentabilidade é uma questão muito importante que envolve todo o mundo. Tivemos os pré-requisitos exigidos pelo programa e esse é só o pontapé inicial para alcançarmos outros objetivos. Além disso, estamos gerando emprego e renda para os trabalhadores das cooperativas que trabalham dentro do parque fazendo essa separação dos resíduos.”

A Expoabra é o segundo grande evento de 2023 a ser distinguido com a certificação do SLU. Pelas mãos do governador Ibaneis Rocha, o primeiro selo do programa Sou consciente, lixo não! foi entregue, em julho deste ano, ao Capital Moto Week.

Com informações da Agência Brasília