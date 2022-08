Expo BXB apresenta criações de grandes designers de Brasília

Até 11 de setembro, itens criados por profissionais da capital integram exposição no Museu de Arte de Brasília (MAB)

Fica em cartaz até 11 de setembro, a Expo BXB, que destaca a criação de profissionais de Brasília em design de produtos, de interiores, moda e design gráfico. A visitação, no Museu de Arte de Brasília (MAB), pode ser feita de quarta a segunda, das 10 às 19h, com entrada gratuita. Entre os destaques da mostra, estão o arquiteto e designer de mobiliário Samuel Lamas, que expõe parte de sua produção em poltronas e cadeiras e o escritório Choque design, com embalagens e produtos criados para projetos realizados na capital.

Para Danilo Vale, curador de design de produtos da Expo BXB, a criatividade voltada para o design está presente no DNA de Brasília. “A concepção e execução da nossa capital mudaram o curso do urbanismo, da arquitetura, do design e da arte no Brasil. São raras as cidades no mundo que apresentam tamanha potência em design desde sua idealização”, analisa.

As mudanças de hábitos estimuladas pela pandemia e a valorização do lar dão o tom para o segmento na Expo BXB. “Vivemos um momento de valorização de técnicas manuais atreladas ao design, de matérias primas naturais que nos aproximam da terra e do solo”, detalha Danilo.

Fotos: Bruna Araújo/IF Eventos

O curador de design gráfico do festival, Wagner Coutinho acredita que “o processo criativo de vanguarda é um forte elemento no trabalho dos profissionais do design de Brasília”. Para ampliar horizontes neste campo, ele convidou os designers Rogerio Lionzo, uma das referências brasileiras no setor, e Ana Brum, que traz a perspectiva da transformação urbana e social.

A exposição teve sua abertura durante a BXB Brasília Design Week, realizada entre os dias 11 e 14 deste mês, com promoção do Instituto Latinoamerica e apoio do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF). O evento, de acordo com uma de suas idealizadoras, Caetana Franarin, “conecta entusiastas, consumidores e outros profissionais do design”. Para Priscilla Monteiro, também idealizadora da BXB, a ideia é amplificar a potência do design feito em Brasília. “O projeto foi concebido para ser o movimento mais representativo do design da cidade”, pontua.

SERVIÇO

Expo BXB

Até 11 de setembro

Museu de Arte de Brasília (MAB) – SHTN, Trecho 1

Visitação de quarta a segunda, das 10 às 19h

Entrada gratuita

Instagram: instagram.com/bxbdesignweek

Informações: (61) 99962-3427 e (61) 99984-0058