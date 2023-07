Exército contribui para implantação da metodologia BIM

Força Armada e Novacap tiveram o segundo encontro para troca de experiências de engenharia

A Novacap recebeu representantes do Exército Brasileiro especialistas na metodologia BIM (Building Information Modeling) em palestra que esclareceu dúvidas dos engenheiros e arquitetos da companhia sobre a utilização do sistema para projetos desenvolvidos e executados pela empresa.

O encontro desta quarta-feira (5) foi a segunda troca de experiências entre representantes da Novacap e do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) do Exército. O coronel Sá Filho destacou a expertise do Exército na utilização do sistema BIM. “Nossa missão é produzir grandes projetos. O Exército está avançado na utilização da metodologia BIM e posso afirmar que a Novacap terá um ganho muito grande quando perceberem o projeto funcionando”, assegurou.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, destacou a relevância do evento para a empresa. “Esse é um momento que valorizamos muito. Nada é mais importante para uma empresa do que dedicar tempo e recursos para crescer na área de tecnologia. Por ser uma empresa pública, é fundamental para a Novacap a implantação do sistema BIM”, afirmou.

O capitão Bruno Neves explicou as cinco etapas para um desenvolvimento do projeto em BIM: “A primeira é garantir a modelagem correta de arquitetura. A segunda é a classificação da informação, com dados qualitativos. O terceiro passo é a exportação do arquivo da arquitetura para a engenharia de forma certeira. A quarta etapa é o recebimento do projeto arquitetônico para o desenvolvimento pela engenharia. E, em quinto lugar, o processo de compatibilização entre arquitetura e engenharia.”

“Pensando em metodologia BIM, neste primeiro momento, precisamos de uma abertura para este novo processo para não ficarmos presos a métodos solidificados com o qual trabalhávamos até então. O BIM é um processo colaborativo entre engenheiros e arquitetos, devemos aproveitar o fato de os projetos serem feitos no mesmo ambiente”, concluiu o capitão Neves.

Participaram do encontro o major André Luiz Arruda Marques, chefe da seção de governança da Diretoria de Projetos do Exército (DPE); o coronel João Souza de Sá Filho, diretor da DPE; o capitão Bruno Gomes Neves, adjunto da seção de governança da DPE; Fernando Leite, presidente da Novacap; e Maruska Holanda, engenheira e coordenadora do grupo de trabalho para Construção de Unidades Hospitalares do DF.

Com informações da Agência Brasília