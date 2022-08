Exercícios físicos: veja cuidados a se tomar durante o período de seca

Hidratação e alimentação saudável são aliados para bons treinos em períodos de baixa umidade

O Distrito Federal completou 96 dias de estiagem nesta quinta-feira (11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para a região nos próximos dias e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando o índice de umidade fica abaixo dos 30%, o quadro já é considerado preocupante. No início do mês a Defesa Civil emitiu o alerta laranja no DF, pois a umidade chegou aos 15% e tem se mantido nos 30% em alguns momentos do dia.

Segundo especialistas, a seca pode trazer prejuízos para a saúde. Por isso, a rotina precisa ser um pouco adaptada, principalmente nas atividades físicas. Durante esse período, é importante se hidratar e ingerir mais frutas, chás e água de coco no pré e no pós treino.

“A dica é ter sempre contigo uma garrafa de água e ir tomando durante o dia.e, se possível, evitar treinar nos horários mais secos (entre 12 e 15 horas), caso a atividade seja ao ar livre. Existe uma conta para saber quanto de água deve ser ingerido. O correto é no mínimo 35ml pelo peso corporal, ou seja, uma pessoa de 72kg x 35ml = 2.5 litros de água por dia”, aponta o treinador da Tai Crossfit, Alexis Pincowscy.

“Se você já pratica exercícios físicos regularmente, o cuidado principal é se manter bem hidratado antes, durante e depois da sua atividade. Se está começando agora, junto da hidratação, fazer atividades em locais mais fechados ou em horários mais frescos podem ajudar na adaptação”, complementa.