Em 2017, Osvaldo já havia sido denunciado por um caso igual, onde ele também tirou foto das partes íntimas de uma outra mulher

O ex-servidor do Senado Federal, Osvaldo José dos Santos, de 59 anos, preso por tirar foto por baixo do vestido de uma mulher em um supermercado no Distrito Federal, foi solto na manhã desta segunda-feira (31). A Polícia Civil do DF não informou se foram tomadas medidas cautelares.

O caso ocorreu no último sábado (29), em Vicente Pires, quando o homem colocou o celular debaixo da saia do vestido da mulher, enquanto ela pegava um produto. A moça, de 39 anos, chegou a ser levado junto a Osvaldo para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde ele foi autuado por importunação sexual.

Mas esse não foi o primeiro caso envolvendo o aposentado. Em 2017, Osvaldo já havia sido denunciado por um caso igual. Ele teria tirado fotos das partes íntimas de uma mulher quando ela se abaixou para pegar um produto, em uma prateleira, também em um supermercado.

Na época, o marido da mulher viu o ato e agrediu Santos, pegando o celular do mesmo. Porém, ele conseguiu fugir.