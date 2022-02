Ex-policial baleado no entorno é filmado enquanto agoniza

Clebert da Silva Costa prestou serviço ao Serviço de Interesse Militar Voluntário do Estado de Goiás (Simve)

Um ex-policial militar de Goiás foi baleado e filmado durante o momento de sofrimento. Nas fortes imagens, o homem agoniza após o tiro. O caso ocorreu no bairro Jardim Céu Azul, localizado em Valparaíso (GO). O homem, infelizmente, faleceu.

Clebert da Silva Costa prestou serviço ao Serviço de Interesse Militar Voluntário do Estado de Goiás (Simve). O programa não existe mais desde 2015, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) o considerou inconstitucional.

As características do assassinato sugerem que Clebert foi executado. No vídeo, feito por moradores, uma pessoa avalia a situação e diz que a vítima ‘não escapa mais não’. Além dessa fala, outra pessoa suplica por uma ambulância.

Por se tratarem de cenas fortes, o Jornal de Brasília não reproduzirá o vídeo.

O homem estava dentro de uma concessionária e o assassino já chegou no local atirando.

Clebert estava respondendo por tentativa de homicídio também em Goiás, na cidade de Novo Gama. O crime havia acontecido há um mês.

Uma das linhas de investigação sugere que o homem foi assassinado por vingança. O caso deve ser apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídio do local.