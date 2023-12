Ex pastor é preso suspeito de assaltar três vezes templos evangélicos no DF

A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva contra o indivíduo, que foi flagrado na posse de um veículo com restrição de furto e sinais identificadores adulterados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), deflagrou a Operação Santa Ceia na noite de quarta-feira (6), culminando na prisão de um homem de 40 anos, no município de Valparaíso/GO.

O preso, um ex-pastor de uma igreja evangélica, é acusado de cometer pelo menos três assaltos à mão armada em templos evangélicos no Distrito Federal. Os crimes foram perpetrados nos meses de julho e agosto de 2023, em igrejas nas regiões administrativas do Gama, Santa Maria e Recanto das Emas/DF. Os ataques, estrategicamente realizados no início do mês, visavam aproveitar a maior contribuição dos fiéis. Em um dos assaltos, o indiciado subtraiu cerca de R$ 75 mil.

O homem foi indiciado por roubo majorado, com a possibilidade de pena de até 15 anos de prisão para cada um dos crimes em caso de condenação. Há ainda suspeitas de que o detido tenha participado de outros roubos a igrejas na região.

Destaca-se que o indiciado era foragido do sistema penitenciário durante a prática dos crimes, possuindo condenações anteriores por roubo no Distrito Federal e em São Paulo. Além disso, ele exerceu funções como pastor em filiais de uma igreja evangélica em Taguatinga/DF e Céu Azul/GO.