Ex-coordenador do Ceub, professor Henrique Moreira morre aos 66 anos

Faleceu neste sábado (1), aos 66 anos, o ex-coordenador do curso de Comunicação Social do Centro Universitário de Brasília (Ceub), o profissional atuou no cargo por mais de 20 anos.

Henrique estava internado há algumas semanas com uma pneumonia severa, em suas últimas noites após uma melhora ele foi extubado, mas acabou não resistindo.

A informação da morte do colega de comunicação foi confirmada por mensagem encaminhada para o grupo de WhatsApp pelo coordenador da Agência Ceub, professor Luiz Cláudio.

“Com o coração em pedaços, queria dizer pra todas as pessoas aqui da Agência que perdemos nosso companheiro, nosso amigo, nosso professor Henrique Moreira. Os calouros infelizmente não conheceram. Mas é importante que saibam da força que ergue aquele bloco 12. Ele havia melhorado, mas não resistiu à infecção. Teremos dias muito duros pela frente. Precisaremos muito dos abraços uns dos outros. A família, muito, claro. A esposa Valéria, os filhos Felipe, Lucas e Gabriel. A Isa, professora de vocês, que é nora dele… Felipe é nosso ex-aluno e repórter da CBN, um rapaz maravilhoso. Todos precisam do nosso apoio e nossa solidariedade. Teremos que ser fortes”.

O velório foi confirmado para a tarde deste domingo (2), às 13h, no cemitério Campo da Esperança na Asa Sul, capela 1.