Eventos esportivos alteram o trânsito na região central de Brasília neste fim de semana

O centro de Brasília será palco de dois eventos esportivos neste fim de semana que provocarão alterações significativas no trânsito. No sábado (31), a Black Night Run tomará conta da Esplanada dos Ministérios a partir das 19h. Já no domingo (1º/6), será a vez da Corrida Ana Néri, com largada prevista para as 7h, na Praça do Buriti.

Organizada como um evento noturno, a Black Night Run deve reunir cerca de mil atletas em percursos de 3 km, 5 km e 10 km. A largada ocorrerá em frente ao Museu da República, com previsão de término às 22h. Para garantir a segurança dos participantes, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) promoverá uma série de interdições a partir das 18h30. As vias S1 e N1, além do acesso ao Palácio Presidencial, estarão bloqueadas.

Os principais pontos de interdição incluem a Via S1, nas proximidades da Catedral Metropolitana, e o acesso da DF-004 à Via N1. Ao longo do trajeto, que passa por monumentos como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Palácio do Jaburu, serão instaladas cercas e dispositivos de sinalização. O tráfego será liberado gradualmente após o fim da corrida, sob supervisão do Detran-DF.

Na manhã de domingo, a Corrida Ana Néri mobilizará aproximadamente 2 mil atletas em um circuito de 5 km pelo Eixo Monumental. A largada e a chegada acontecerão na Praça do Buriti, com percurso que segue até a Catedral Rainha da Paz. A partir das 6h30, vias de acesso serão compartilhadas com os organizadores, e três faixas de rolamento nas vias S1 e N1 ficarão exclusivas para os corredores até o encerramento da prova, previsto para as 9h.

O Detran-DF orienta motoristas a redobrarem a atenção e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas nas imediações da Praça do Buriti, do Museu da República e da Esplanada. A liberação completa das vias será feita de forma gradual, após a passagem do último atleta e a limpeza do percurso.

Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)