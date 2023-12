Eventos alteram trânsito nesse fim de semana

Os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal vão atuar nas imediações dos eventos para garantir uma participação segura sem prejudicar a fluidez do trânsito

No sábado (9) e domingo (10), alguns eventos vão impactar o trânsito com alterações no tráfego de veículos no Parque da Cidade, no Eixo Monumental e em Samambaia. Os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal vão atuar nas imediações dos eventos para garantir uma participação segura sem prejudicar a fluidez do trânsito.

Das 17h de sábado (9) às 4h de domingo (10), está previsto o evento Numanice Brasília, Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. A expectativa de público é de 20 mil pessoas e, por isso, os agentes vão implantar sinalização para coibir estacionamento irregular, auxiliar na travessia de pedestres e realizar patrulhamentos nas imediações do evento a fim de impedir a prática de dirigir sob influência de álcool.

No domingo (10), a partir das 8h, está prevista a Carreata em comemoração ao Dia Nacional da Bíblia, em Samambaia. Os fiéis se concentração na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na QN 507 de Samambaia Sul. O percurso da carreata, passando pelo Home Center Castelo Forte, estação de Furnas, Hospital Regional de Samambaia, Tatico e finaliza na Feira da QN 311 de Samambaia Sul, será acompanhado por viaturas do Detran-DF que farão as intervenções que se fizerem necessárias.

Ainda no domingo (10), das 7h às 12h, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek receberá o evento Bora de Bike. Os ciclistas vão se concentrar no Estacionamento 1, a partir das 7h, com largada prevista para as 9h. Para isso, os acessos à via contorno do parque ficarão bloqueados durante o passeio ciclístico. As entradas e saídas dos estacionamentos do parque serão fechados à medida que os ciclistas avançam no trajeto. O tráfego de veículos será permitido apenas no sentido anti-horário, estando bloqueadas todas as rotatórias e retornos que adentrem o sentido horário.

A partir das 4h de domingo (10), os agentes do Detran-DF fecharão todos os acessos às vias S1 e N1 e o acesso da via S2 para o estacionamento do STF com barreiras de concreto New Jersey. Os túneis de acesso da via N2 à Esplanada dos Ministérios, na altura dos blocos J e P, também ficarão fechados nos dois sentidos. As medidas visam garantir segurança aos participantes do ato público, previsto para ocorrer das 8h às 15h.

