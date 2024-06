Evento promove palestras sobre a conscientização e proteção do meio ambiente

O I Fórum Integrado sobre Meio Ambiente reuniu cerca de 350 pessoas, entre elas, pesquisadores, gestores e alunos de escolas e universidades de Brasília. Com a temática Protegendo o Cerrado, o evento faz parte da agenda da Semana do Meio Ambiente, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema DF). A convenção foi promovida no Centro Universitário de Brasília (Ceub), na Asa Norte.

Amanda Carla, 25 anos, estudante de gestão ambiental da Universidade do Distrito Federal,foi uma das participantes do fórum, foi muito importante participar do primeiro evento do tipo aqui no DFl. “Deveriam ter mais eventos assim para agregar valor, principalmente em lugares de grande visibilidade das pessoas que estão começando a atuar na área ambiental”, afirma. Para a aluna, o debate gerado no fórum é necessário, tanto para agora, como para o futuro.

A futura gestora ambiental considera, assim como foi falado no debate, que as pautas ambientais precisam ser trabalhadas de forma horizontal, mais ampla. “Não tem como fazer uma pauta ambiental, sem demonstrar todos os órgãos que são necessários para entender a funcionalidade de um todo”. Amanda acredita que a transversalidade é o que mostra a importância de se falar sobre o meio ambiente.

A aluna do ensino médio Iani Vitória, 15 anos, é uma das participantes do fórum. Ela estuda no Colégio Sagrado da Família, e achou os conteúdos do evento bastante informativos. “Eles falaram muito sobre a importância do ambiente, a evolução e o cuidado com a cidade”, citou. Os assuntos absorvidos pelos estudantes foram muito importantes, e Iani gosta de aprender sobre. “Eu gosto de saber como acontecem as coisas, como a gente pode melhorar e seguir em frente”. Iani sonha em levar tudo o que aprendeu e ainda vai aprender, para a área da psicologia, o curso que quer ingressar na faculdade.

Diálogo entre o Estado e a sociedade

Para Gutemberg Gomes, secretário da pasta do meio ambiente, esse evento foi uma oportunidade do Governo do Distrito Federal mostrar para a população o que tem sido feito em relação às demandas ambientais. Com a SEMA, estiveram presentes todos os órgãos que compõem o sistema ambiental, para dialogar com os alunos na perspectiva da conscientização e importância da preservação do meio ambiente. “A SEMA desenvolve várias ações de conscientização ambiental através da educação ambiental e de políticas públicas”, ressalta. Ele dá exemplo da política da coleta seletiva, com o trabalho dos catadores e as catadoras envolvendo o cuidado com os resíduos sólidos.

E ainda, a política do reflorestamento. Gutemberg conta que no DF, desde o ano passado, foi criado um decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha, em que foi instituído o primeiro domingo de dezembro como o Dia de Reflorestamento das Plantas Nativas do Cerrado. “É uma parceria com o governo e sociedade civil, que é fundamental para que a gente refloreste e preserve o meio ambiente”.

O subsecretário de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos, Anchieta Coimbra, acredita que muito se fala sobre o meio ambiente, mas as pessoas pouco conhecem as ações que o Estado desenvolve. “Então o Estado hoje, tem uma série de iniciativas, projetos, e decretos de leis, para garantir não só a qualidade de vida da população de hoje, mas das futuras gerações”. Durante a abertura do evento, foi afirmado que a água é escassa, com isso em mente, Coimbra destaca que o governo quer se aproximar cada vez mais da comunidade, passando as informações e divulgando o trabalho, para que haja um consumo mais responsável e participação ativa da população. “É para a pessoa saber cuidar do lixo, e entender a importância de fazer o descarte de forma organizada”.

A ideia de realizar o Fórum com professores, educadores, gestores, pesquisadores e alunos, foi para que essas pessoas possam disseminar as informações, como uma forma de criar uma cultura de melhor convivência com o meio ambiente. “O Estado e a comunidade convivendo juntos, melhora a qualidade de vida e gera mais sustentabilidade”. Anchieta salienta que o maior propósito não é difundir apenas leis e métodos, mas abrir a mente das pessoas com uma maior conscientização sobre um convívio saudável com o meio ambiente.

O presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), Raimundo Ribeiro, afirma que a semana do meio ambiente tem datas muito propícias para a reflexão sobre algo que é vital para o ser humano. Ele considera que a Secretaria do Meio Ambiente está de parabéns por reunir os órgãos ambientais e a sociedade nesse evento. “Quero destacar também a importância dos alunos das escolas e universidades do DF, porque eles são destinatários do recado desse Fórum. Mais do que isso, são os construtores do meio ambiente do presente”.

As palestras e debates abordaram temas ambientais essenciais para a garantia da qualidade de vida e sobrevivência das futuras gerações no Distrito Federal. Entre os conteúdos vistos pelos estudantes, estava a palestra sobre resíduos sólidos e logística reversa. O palestrante Amir Bittar explicou como o setor produtivo tem obrigação de fazer com que os eletroeletrônicos, celulares e computadores, por exemplo, depois de usados, retornem ao meio produtivo. “Esses resíduos se enquadram na logística reversa”. Esses produtos devem ser destinados a um ponto de entrega voluntário, e as associações representantes do setor produtivo devem recolher esse material. “Para reaproveitá-los e dar uma destinação ambientalmente correta”.

Para Amir, um exemplo atual da necessidade de se discutir sobre meio ambiente, é a tragédia que o Rio Grande do Sul vive. “Não tem como tirar da cabeça nesse momento, e isso mostra o problema quão grave é, e o quanto precisa ser dada a devida atenção ao meio ambientete”. Por isso a importância de ter tantos estudantes presentes, porque a mobilização deve começar desde cedo. “Para que a gente possa esclarecer e colocar na cabeça deles a importância de tratar o seu resíduo, de cuidar dos nossos corpos d’água, por exemplo”.

Com uma programação que vai até o dia 9, a agenda completa da Semana do Meio Ambiente pode ser conferida no site e no Instagram da SEMA. No sábado (8), será inaugurada a primeira usina pública de energia solar fotovoltaica em Águas Claras, como parte da programação da Semana do Meio Ambiente.

Semana do Meio Ambiente

Data: de 5 a 9 de junho

Site e Instagram com a programação

www.sema.df.gov.br

@semagovdf