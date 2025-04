Evento leva serviços públicos gratuitos a Água Quente

Ações de bem-estar e integração comunitária, além de uma série de serviços públicos, como emissão de documentos, assistência jurídica e atualização do cartão de vacinas, serão levadas à população de Água Quente neste sábado (26). Essa é a proposta do Vem com A gente!, iniciativa da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac) que, em parceria com diversos órgãos do GDF, promove uma caravana de serviços para as regiões administrativas.

A partir das 9h, em frente à administração da cidade, diversos serviços públicos estarão disponíveis de forma prática e gratuita, promovendo inclusão social e bem-estar para todos. Nesta edição, várias instituições oferecerão uma ampla gama de serviços, como a emissão de RG pela Polícia Civil; assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública; assistência social, cadastro único e informações oferecidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras); vacinação, testes de IST, distribuição de kits bucais, aferição de glicemia e pressão arterial, pela Secretaria de Saúde (SES); atendimento com psicólogos e enfermeiros, teste de glicemia e palestra sobre primeiros socorros, pela Instituição Grau Técnico do Gama; distribuição de mudas de hortaliças pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU); e uma série de atividades de autocuidado ofertadas pela própria Seac.

“Estamos comprometidos em facilitar o acesso da população aos serviços públicos, especialmente para aqueles que mais precisam. Este evento é uma oportunidade para que todos possam cuidar da saúde, da cidadania e do bem-estar de suas famílias”, afirma Clara Roriz, secretária de Atendimento à Comunidade.

*Com informações da Seac