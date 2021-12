Evento alerta para prevenção do câncer de pele

O número de casos novos esperados para cada ano do triênio 2020-2022 será de 83.770 em homens e de 93.170 em mulheres

No próximo sábado (18), dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal estarão à disposição da população para esclarecer dúvidas sobre a doença que atinge um em cada quatro brasileiros: o câncer de pele. A campanha #DezembroLaranja, de 2021, tem como lema “Adicione mais fator de proteção ao seu verão”. A ação será na Estação de Ginástica, de 9h às 11h, próximo ao estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek e haverá entrega de amostras de protetores solares.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos novos de câncer de pele não melanoma esperados para cada ano do triênio 2020-2022 será de 83.770 em homens e de 93.170 em mulheres, correspondendo a um risco estimado de 80,12 casos novos a cada 100 mil homens e 86,66 casos novos a cada 100 mil mulheres. Apesar da doença corresponder a 27% dos tumores malignos no país, os índices de cura são altos quando detectado precocemente e não alteram a qualidade de vida do paciente.

Este ano, a campanha sobre a conscientização sobre o câncer de pele, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem uma preocupação adicional com a retomada de viagens a lugares abertos e ensolarados após o relaxamento das medidas preventivas para a pandemia de Covid-19.

“Os brasileiros têm escolhido, de maneira geral, praias, lugares abertos e ensolarados como principal destino para as férias. Porém, orientamos que essa exposição seja feita seguindo as inúmeras medidas de proteção solar, como o uso de protetores solares , chapéus, óculos escuros, roupas adequadas e o cuidado com os horários da exposição, além de especial atenção com a pele das crianças” , afirma a presidente da SBD-DF, a Dermatologista Rosa Matos.

