“Eu tinha que levar a bomba para não sofrer represália”, disse Alan dos Santos à CPI

Um dos responsáveis pela bomba armada nas proximidades do Aeroporto de Brasília na véspera do Natal de 2022, Alan Diego dos Santos prestou depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF (CLDF) na manhã desta quinta-feira (29), e disse que foi ameaçado a levar a bomba ao local.

“Precisava colocar para manter minha família em segurança. Eu levei, porque tinha que levar para eu não sofrer represália. Eu tenho medo. Não sei se minha família alguém já morreu, ninguém deixa eu falar com a minha família”, disse ele.

Ainda em seu depoimento, Alan afirmou que chegou a ligar para a polícia naquele dia, mas que “eles não entenderam”.

Questionado por Chico Vigilante sobre quem seria o autor das supostas ameaças, Alan ficou em silêncio, confirmando apenas que seria um “elemento da extrema-direita”.

Ele já havia confessado à Polícia Civil que recebeu a bomba em frente ao QG do Exército com a ordem de colocá-la em um caminhão-tanque. Além disso, ele confirmou que estava acompanhado por Wellington Macedo de Souza, que está foragido.