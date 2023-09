Estudo sobre indicadores da educação no Distrito Federal será apresentado pela RBCIP em Workshop na capital

O trabalho desenvolvido pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação vai impulsionar pesquisa para melhoria da educação no DF

A Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP), em colaboração com a Diretoria de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), realizarão na quarta-feira, 27/09, na Associação dos Auditores Tributários do DF, um workshop com o objetivo de apresentar a solução tecnológica que será utilizada pela secretaria para realizar a avaliação institucional deste ano.

A avaliação institucional é um processo sistemático e contínuo para mensurar o desempenho de uma instituição educacional, seus objetivos, metas e qualidade global. O processo abrange todos os aspectos da instituição, incluindo ensino, pesquisa, administração e serviços de apoio. O foco é analisar os ambientes de aprendizagem dos estudantes e de trabalho dos servidores, identificando fragilidades e potencialidades. Os resultados servirão como base para a proposição de planos, programas, projetos e políticas públicas voltados a setores específicos.

Os instrumentos avaliativos serão direcionados para diversos profissionais da educação, incluindo professores regentes, coordenadores pedagógicos, gestores de unidades escolares, creches e instituições parceiras.

O Workshop marcará também a entrega do estudo realizado pela RBCIP sobre a interdependência entre os indicadores de desempenho, contexto e fluxo escolar.

“Esses estudos são fundamentais para o desenvolvimento do Projeto do Índice de Qualidade da Educação ofertada no Distrito Federal (IQEDF). Recentemente, o inovador projeto foi objeto de apresentação em painel na XII Reunião da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, em São Paulo”, explica Marcelo Fiche, presidente da RBCIP.

Solução Tecnológica

A tecnologia desenvolvida pela RBCIP será integralmente entregue à SEEDF e faz parte do projeto do Índice de Qualidade da Educação ofertada no Distrito Federal (IQEDF).

“Essa solução desempenhará um papel crucial na coleta de dados, avaliação do desempenho das instituições de ensino e permitirá a construção de estratégias de ação para melhorias contínuas dentro do Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Educação do DF”, explica Marcelo Fiche.

Serviço: Workshop RBCIP

Data e horário: 27/09/23 às 09h

Local: Associação dos Auditores Tributários do DF (AAFIT), St. de Habitações Individuais Norte CA 11 s/n, Lago Norte, Brasília – DF