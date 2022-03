Estudantes mandam mensagem solidária para ucranianos

“Queremos a paz para todos e o nosso coração está com vocês”, escreveram em um dos cartazes produzidos pelo Centro Educacional 7

Os estudantes do Centro Educacional 7 (CED 7), em Taguatinga, participaram de uma iniciativa de solidariedade ao povo ucraniano, que, desde o último dia 24, está em guerra contra a Rússia. “Queremos a paz para todos e o nosso coração está com vocês”, escreveram em um dos cartazes.

Idealizada pela doutora e pesquisadora da Rede Internacional de Pesquisa e Intervenção: Jovens, Desigualdade social e Periferia, Joëlle Bordet, a ação busca conscientizar os jovens brasileiros sobre a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia e despertar o sentimento de solidariedade internacional.

Fotos: Tony Oliveira/Agência Brasília

Os estudantes foram convidados a fazer cartazes para serem enviados à instituição Palais des enfants et jeunes (Palácio da infância e da juventude, em tradução livre) em Rivne, cidade na Ucrânia na fronteira com a Polônia.

“Vamos encaminhar para o pedagogo do palácio imediatamente. Assim, eles vão poder receber esse material de solidariedade”, explica Joëlle Bordet. “É uma ação no sentido de dizer que estamos juntos nesse momento difícil”, completa.

O projeto é uma parceria da Rede Internacional de Pesquisa e Intervenção com a Secretaria de Educação do DF. A construção da iniciativa ocorreu após uma reunião entre Joëlle e a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

“A iniciativa é muito positiva e sou grata a isso. Precisamos nos solidarizar com essas famílias que estão passando por um momento tão difícil. Nossos alunos também são muito solidários e, tenho certeza, ficaram felizes em poder transmitir uma mensagem de apoio e conforto a essas crianças”, avalia a secretária de Educação.

Brasília será a única cidade no Brasil a tomar a iniciativa, que vai continuar em países integrantes da rede, como Itália, Portugal, Tunísia, Palestina, Israel e Senegal, além da França, onde já ocorrem ações.

Empatia

“Em um momento tão delicado, em que as crianças refugiadas estão sofrendo, é importante chegar o carinho. A linguagem do amor é universal”, afirma a supervisora pedagógica do CED 7 de Taguatinga, Viviane Calasans.

A jovem Letícia Vitória Ferreira, 17 anos, estudante do 2° ano do ensino médio, fez ao lado dos colegas um cartaz com uma mensagem em inglês pedindo paz e fraternidade, com as bandeiras do Brasil e da Ucrânia desenhadas. “Sabemos que essas famílias estão sofrendo com tudo que está acontecendo na Ucrânia. É muito triste. A gente queria poder fazer mais por eles. Mas o pouco que podemos fazer estamos colocando nesse cartaz”, diz.

As informações são da Agência Brasília