Estudantes ganharão bolsa de estudo

No documento 5/2022, serão 416 bolsas de R$ 400 para alunos de graduação por 12 meses

Estudantes do ensino médio e de graduação ganharão bolsas de estudo relacionadas ao desenvolvimento tecnológico e de inovação. Somando mais de R$ 2,5 milhões em iniciativas, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) tornou real o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti), que, neste ano, inclui também alunos de ensino médio, na versão Pibiti Júnior.

“Estamos incluindo nos nossos fomentos os jovens, estudantes de ensino médio, pois consideramos fundamental essa iniciação tecnológica ainda na escola. O nosso objetivo é estimular a cultura da inovação”, disse o diretor vice-presidente da FAPDF, Paulo Nicholas.

Os dois editais foram publicados nesta segunda-feira (21) no Diário Oficial do DF (DODF). No documento 5/2022, serão 416 bolsas de R$ 400 para alunos de graduação por 12 meses. Cada instituição pode ser contemplada com, no máximo, 100 bolsas.

As instituições devem atender aos critérios estabelecidos no edital, que determina, entre outras questões, a formação de comitê institucional e o perfil técnico do coordenador de pesquisa. O prazo de inscrição é de 26 de fevereiro a 27 de março. A expectativa é de que, até abril deste ano, seja divulgado o resultado do edital.

Já a versão Pibiti Júnior foi publicada no Edital 6/2022 e prevê a oferta de 166 bolsas para alunos do ensino médio, no valor de R$ 250 reais cada. Para esse edital, a FAPDF destinou R$ 500 mil. Todo o processo será conduzido pela instituição de ensino, que deverá atender aos requisitos estabelecidos no edital. No caso do Pibiti Júnior, serão realizadas duas chamadas públicas, a primeira com prazo de submissão de 26 de fevereiro a 27 de março e a segunda de 1 a 30 de agosto.

As propostas relativas aos editais deverão ser encaminhadas por meio do sistema SIGFAP. Atenção: a FAPDF está preparando uma retificação para incluir uma segunda chamada no edital para graduandos. Acompanhe: www.fap.df.gov.br.

Serviço

– Edital 5/2022: do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Prazo de submissão: 26/2/2022 a 27/3/2022

– Edital 6/2022 – do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Júnior (Pibiti Jr)

Prazo de submissão: Chamada 1 – 26/2/2022 a 27/3/2022; Chamada 2 – 1/8/2022 a 30/8/202

– Para onde enviar proposta: SIGFAP

Onde acessar a íntegra do edital: https://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2022/