Estudantes do ensino médio terão aulão para o PAS

No próximo sábado (02), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), por meio da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), irá oferecer um aulão de três horas para os estudantes do 2º ano do ensino médio que realizarão o Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2.

A aula será ministrada pela professora Joana Melo e abordará o Romantismo, Realismo, Naturalismo, Simbolismo e Parnasianismo, que são conteúdos da avaliação seriada para ingresso na Universidade de Brasília (UnB).

Machado de Assis é o autor com mais indicações, quatro em 14. O PAS 2 ocorre no dia 10 de dezembro e tem peso dois na avaliação de acesso à UnB.

“O PAS é a melhor forma de entrar na UnB. Em vez de fazer uma prova com todos os conteúdos de uma vez, os estudantes são testados apenas no que estudaram durante o ano”, incentiva Joana, que se tornou caloura na UnB justamente pelo PAS e se formou em história e em letras.

“Estamos com esse projeto em continuidade, com o objetivo de cada vez mais democratizar o acesso à Biblioteca Nacional de Brasília, que é um patrimônio de todo o DF, de gratuito acesso e grande acervo literário. A educação e a cultura andam de mãos dadas. É imprescindível promover oportunidades para os jovens estudantes”, ressalta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

A Secec e a BNB ofereceram no mês de novembro aulões para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o vestibular tradicional e o PAS 1 com análise de obras literárias.

Serviço

Aulão sobre análise de obras literárias para o PAS 2

Data: 2/12 (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Local: auditório da BNB, próxima à Rodoviária do Plano Piloto.

As informações são da Agência Brasília