Estudante de 15 anos entrevista ouvidor-geral do TJDFT e afirma que quer ser desembargadora

Na tarde desta segunda-feira (9), a Ouvidoria-Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) recebeu uma visita especial: uma estudante de 15 anos do Centro Educacional Jardins Mangueiral esteve no local para realizar uma entrevista com o ouvidor-geral substituto, desembargador José Firmo Reis Soub. A atividade integrou um trabalho escolar sobre a carreira que a jovem sonha seguir no futuro — a magistratura.

Com olhar atento e muitas perguntas preparadas, a estudante demonstrou interesse genuíno em compreender o funcionamento do Judiciário e o papel dos magistrados. Durante o encontro, ela abordou temas como o processo de seleção para juízes, as responsabilidades de um desembargador, os desafios da carreira e a importância da interpretação da lei na aplicação da Justiça.

O desembargador Firmo Soub respondeu às questões com entusiasmo e incentivou a jovem a investir nos estudos. “É gratificante receber jovens interessados na Justiça. O Judiciário precisa de pessoas comprometidas com a ética, a empatia e o bem comum. Fico feliz em poder contribuir com a formação de futuras gerações”, afirmou.

A conversa contou ainda com a participação da servidora Aline Oliveira Lima Abdalla, integrante do gabinete do desembargador. Aline compartilhou sua trajetória pessoal e profissional, destacando os obstáculos superados e a dedicação necessária para seguir o caminho da magistratura. Sua história emocionou e inspirou a estudante, ao mostrar que determinação e esforço são fundamentais para transformar sonhos em realidade.

A visita reforça o papel da Ouvidoria do TJDFT como espaço de escuta ativa e aproximação com a sociedade, promovendo a cidadania desde os primeiros anos da formação escolar. Ao final do encontro, a aluna agradeceu a recepção e deixou o tribunal ainda mais motivada a construir sua trajetória na área do Direito.

Com informações do TJDFT