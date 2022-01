Programa Empreendedor do Futuro busca capacitação de jovens da escola pública

O programa visa apresentar o empreendedorismo como alternativa real e transformadora do futuro dos jovens do DF

O SEBRAE, em parceria com a Secretaria da Juventude do Distrito Federal, realizará um curso de capacitação para o empreendedorismo para alunos das escolas públicas, prioritariamente através do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

Com o nome de “Empreendedor do Futuro”, o programa visa apresentar o empreendedorismo como alternativa real e transformadora do futuro dos jovens do DF.

A capacitação híbrida será para jovens de 15 a 29 anos, e contará com conteúdos de empreendedorismo e desenvolvimento de competências correlatas, além do estímulo à experiência prática de elaboração de projetos dos estudantes sobre modelos e/ou planos de negócios.

O valor de repasse de recursos ao SEBRAE/DF é de R$ 1.485.000,00 e deve ser realizado em 12 meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.