Problema na fiação causa incêndio em casa no Recanto das Emas

No momento em que o incêndio começou, Juciane estava em casa com suas gêmeas de apenas 10 meses, e uma delas teve queimadura no pé

Juciane Fernandes Barreto comprou uma casa no Recanto das Emas para viver com sua família, composta com cinco filhos, há pouco mais de dois meses, mas o sonho virou um pesadelo nos últimos dias. Logo antes de se mudar, a casa teve a fiação roubada, e o antigo proprietário arrumou.

Entretanto, acabou utilizando apenas uma régua para fornecer a energia para a casa toda. A régua pegou fogo, o fio também, e daí em diante as chamas de espalharam rapidamente. Foi isso que mostrou o laudo dos bombeiros.

No momento em que o incêndio começou, Juciane estava em casa com suas gêmeas de apenas 10 meses. Ela estava na cozinha preparando a comida para as bebês, que estavam na sala, quando começou a sentir o cheiro de queimado.

Quando viu, o sofá já tinha pegado fogo, o vidro das portas estourou e o fogo se alastrou. A mãe teve tempo apenas de pegar uma blusa para colocar em cima dela e das meninas e sair, gritando por ajuda. Um vizinho chegou a entrar na casa para pegar o botijão de gás, evitando uma explosão, e jogou água no local até a chegada dos bombeiros.

Ao voltar na casa, a família conseguiu recuperar apenas algumas roupas e a geladeira, derretida na lateral. Além do vizinho, que teve queimadura no braço, uma das gêmeas queimou o pé, mas passa bem, apenas com bolhas. Luana Barreto, irmã da vítima, vendo Juciane muito abalada por ter perdido tudo, começou a pedir doações por meio de Pix. A chave é seu número de celular – (61) 99869-7110.