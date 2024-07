Estão abertas as inscrições para alunos da rede pública nos cursos de línguas dos CILs

A partir desta terça-feira (2), os alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal podem se inscrever para concorrer às vagas do 2º semestre de 2024 dos Centros Interescolares de Línguas (CILs). Nesta etapa, a inscrição é voltada para estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental até o terceiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Estão disponíveis oportunidades para os cursos de inglês, francês, alemão, japonês e espanhol nos 17 CILs do DF.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria de Educação até 7 de julho. O candidato pode se cadastrar em até quatro opções de idiomas, a depender da oferta de cada CIL, desde que as aulas ocorram obrigatoriamente no turno contrário ao da matrícula da unidade escolar de origem.

O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado em 15 de julho. Os contemplados deverão efetivar a matrícula entre 16 e 18 de julho. No dia 23 ocorre a publicação da segunda chamada e quem tiver sido contemplado deve fazer a matrícula entre os dias 24 e 26 de julho.

Para a realização da matrícula é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou do RG e CPF (próprio e do responsável, no caso de menores de 18 anos), duas fotos 3×4, comprovante de residência e declaração de escolaridade atualizada.

*Com informações da Agência Brasília