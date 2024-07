PCDF prende acusado de homicídio em Samambaia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia Norte, prendeu um homem de 33 anos acusado de homicídio qualificado. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Tribunal do Júri, após investigações apontarem o envolvimento do suspeito no assassinato de seu vizinho.



O crime ocorreu no sábado (29), por volta das 9h, na QR 215 em Samambaia. De acordo com a PCDF, a vítima e o autor mantinham uma desavença de três anos, motivada pelo barulho de um alarme residencial instalado na casa do acusado. A irritação constante com o alarme levou a diversas discussões entre os dois.

No dia do homicídio, a vítima, armada com uma faca, foi até a casa do vizinho e desferiu um chute no portão antes de retornar para sua residência. O autor, então, saiu armado de sua casa, possivelmente com uma pistola, e chamou a vítima, dando início a uma discussão. Durante o confronto, o suspeito disparou pelo menos duas vezes, derrubando a vítima. Em seguida, ele se aproximou e efetuou mais disparos, causando a morte do vizinho.



Após cometer o crime, o autor fugiu em uma motocicleta e permaneceu foragido por algum tempo. A vítima faleceu no local devido aos ferimentos. Com a emissão do mandado de prisão preventiva, a PCDF realizou diligências que levaram à localização e prisão do suspeito.