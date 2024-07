Zoo de Brasília suspende Festa Julina para ampliar Colônia de Férias

O Zoológico de Brasília anuncia a suspensão da Festa Julina, que seria realizada nos dias 5, 6 e 7 deste mês, durante o horário de funcionamento normal do zoo. A decisão foi tomada para que a equipe possa se dedicar inteiramente à Colônia de Feras, evento tradicional que, neste ano, ampliou sua programação para receber 480 crianças.

“A necessidade de focarmos em receber as crianças neste mês é primordial, pois a Colônia de Feras é uma das nossas principais iniciativas de educação ambiental,” afirmou o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto. “Nossa equipe está totalmente empenhada em proporcionar uma experiência enriquecedora e educativa para essas crianças, que são o futuro da conservação ambiental.”

A Colônia visa promover a educação ambiental, a conservação e a pesquisa, que são os pilares da instituição. Este evento, voltado para crianças, é promovido há mais de 40 anos no Zoológico de Brasília.

A Festa Julina, organizada com o apoio de uma equipe multidisciplinar de veterinários e biólogos do zoológico, foi planejada com extremo cuidado para não incluir som alto, estalinhos, fogos de artifício, espetos, música ao vivo ou quaisquer outros itens que pudessem gerar ruídos excessivos. Além disso, a equipe havia planejado atividades voltadas para a educação ambiental, como a contação de histórias sobre alguns dos animais do zoo e a apresentação de um enredo sobre o lobo-guará e o Cerrado.

Visitantes que preferissem não participar do Arraiá do Zoo poderiam fazer seus passeios normalmente, uma vez que o evento seria realizado em uma área separada dos recintos dos animais.

A Colônia de Feras está começando nesta terça-feira (2) e vai até o dia 26, garantindo um mês repleto de atividades educativas e de conscientização ambiental para as crianças.

*Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília