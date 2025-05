Estande na AgroBrasília 2025 incentiva participação feminina no agronegócio

Com o tema “Agro, oportunidade para todos”, a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) marca presença na AgroBrasília 2025 — uma das maiores feiras de agronegócio do país — com uma programação voltada à valorização das mulheres do meio rural. A participação da pasta se estende de terça (20) até sábado (24), no Espaço Mulher, montado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-DF).

No local, o público encontrará exposições de artesanato produzido por sete mulheres do Distrito Federal, selecionadas por meio do cadastro de produtoras do Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado. Entre os itens à venda, estão mel, sabonetes, biojoias, arranjos de plantas do cerrado, enfeites, panos de prato e papéis artesanais. Os produtos estarão disponíveis das 9h às 18h, durante todos os dias da feira.

Além da vitrine para a produção feminina, o espaço funcionará como ponto de informação sobre a rede de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Também serão promovidas rodas de conversa sobre direitos das mulheres, prevenção à violência de gênero e promoção da saúde feminina, nas tardes de quarta-feira (21) e sexta-feira (23). A SMDF ainda disponibilizará atendimento psicossocial em sua Unidade Móvel, estacionada ao lado do estande.

Para a vice-governadora do DF, Celina Leão, a presença da Secretaria da Mulher na AgroBrasília é um passo importante para aproximar políticas públicas das mulheres do campo. “É fundamental garantir que essas mulheres tenham voz ativa na construção de políticas públicas que promovam sua saúde, seus direitos e sua autonomia econômica. Temos trabalhado com seriedade e dedicação para ampliar os espaços de diálogo e assegurar que as ações cheguem até quem mais precisa — inclusive nas áreas rurais, onde o protagonismo feminino cresce a cada dia”, afirmou.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, reforça que a independência financeira é essencial para quebrar ciclos de violência e ampliar as oportunidades no campo. “Quando investimos na capacitação e na valorização do trabalho dessas mulheres, fortalecemos não apenas suas trajetórias individuais, mas toda a economia local e comunitária”, pontuou.

A AgroBrasília é promovida pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF) e acontece no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci (BR-251, Km 5 – PAD-DF), com entrada gratuita das 8h30 às 18h.