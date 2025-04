Estações do Metrô-DF estarão fechadas para manutenção no domingo (13)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que, no próximo domingo (13), todas as estações estarão fechadas ao público e, portanto, não haverá circulação de trens.

As operações serão suspensas durante um dia para a realização de diversas atividades de manutenção preventiva nas vias dos trens pela companhia e também na rede elétrica – operação executada pela concessionária de energia que alimenta o sistema, a Neoenergia.

Entre as atividades a serem realizadas estão análise dos trilhos e troca, além de manutenção dos trens e capina e roçagem das vias | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

“As ações visam a melhorar a eficiência dos serviços e garantir a segurança dos usuários que utilizam o transporte público do Distrito Federal”, reforça o diretor-presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral.

Entre as atividades a serem realizadas estão a análise dos trilhos e troca (se necessário) a manutenção dos trens, a capina e a roçagem das vias, a instalação de painéis nas plataformas, a limpeza das caixas-d’água das estações do túnel e a manutenção das máquinas de chave, além da instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas técnicas para garantir a adequação térmica dos equipamentos.

Na segunda-feira (14), as estações reabrem no horário habitual, às 5h30.

*Com informações do Metrô-DF