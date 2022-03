Está lançada a 36ª edição da Feira do Livro de Brasília

Considerado um dos maiores eventos literários do país, FeLiB está de volta e cheia de novidades nesta nova edição

Por Mayra Dias

Com o tema “O Quadradinho, o Quadrinho e a Leitura… Sempre em Frente”, a 36ª edição da Feira do Livro de Brasília (FeLiB). Este ano, o tradicional evento propõe um olhar amoroso sobre “o ser brasiliense”, ao mesmo tempo em que desperta o sentimento esperançoso em meio ao enfrentamento da pandemia. “Assim como todos os anos, a nossa proposta é levar os jovens para a leitura que liberta, que traz cidadania e trabalha as pessoas como um todo”, desenvolve Marcos Linhares, curador literário da FeLiB.

Nesta segunda-feira, o evento literário teve seu lançamento oficial em uma solenidade na Câmara Legislativa do DF (CLDF). No ano em que se comemoram quatro décadas da estreia da Feira, os responsáveis pela FeLiB aproveitaram o momento da apresentação para compartilhar o novo formato da mostra. Este ano, o evento se renova, adaptando-se às profundas transformações culturais, econômicas e tecnológicas vistas nos últimos tempos. Desta forma, a 36ª edição da FeLiB, terá, entre as suas muitas novidades, o formato híbrido e a valorização de autores e produções locais. “As expectativas para esse ano são as melhores. A última edição foi em 2019 e, depois de tanto tempo sem a Feira, queremos entregar o melhor, com muitas atividades e autores”, declara Marcos. Como o curador destaca, as Histórias em Quadrinho terão espaço especial na FeLiB.

Além disso, a 36ª edição prestará homenagem a grandes nomes da literatura brasileira. O autor homenageado é Roger Mello e Antônio Miranda, fundador da Biblioteca Nacional, o patrono. A feira conta com sete eixos de curadoria que passam pelas diferentes relações com a leitura. Durante a cerimônia na Câmara, Luciana Rodrigues, presidente do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), compartilhou seu entusiasmo com a largada para mais uma edição do tão querido evento. “Acreditamos que a FeLiB se converterá em ponto de encontro da comunidade leitora do DF”, disse a representante.

Nascida em 1982, com o propósito de contribuir para a criação de uma comunidade leitora e apaixonada pela literatura no Distrito Federal, a Feira é uma realização da Câmara do Livro do Distrito Federal (CLDF) e do IPCB, com apoio da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e do Sindicato dos Escritores do DF. “O público de Brasília é ótimo. Eles são fiéis e, quem lê, lê muito. Somos uma cidade com um perfil diferente, devido a sua característica administrativa, as pessoas leem muito, até devido aos concursos. Vemos esse reflexo tanto na Feira quanto em outros eventos literários”, avalia o curador Marcos. Representando a CLDF no evento de lançamento, o deputado Martins Machado ressaltou o valor social da retomada da FeLiB. “É o lançamento da cultura. Do conhecimento. Conhecimento traz poder”, declarou o parlamentar. “Temos que acreditar em dias melhores, numa sociedade mais saudável, em um Brasil melhor”, completou. Seguindo o mesmo argumento, o distrital Leandro Grass, acrescentou que “cada livro é um mergulho no conhecimento. Cada página marca uma parte da nossa vida”, ao relembrar o primeiro livro que leu, chamado “O Pequeno Príncipe”.

O projeto terá início no dia 27 de maio e se estenderá até 5 de junho, em formato presencial e online. A estrutura que receberá a feira tem 2 mil metros² e será montada no Complexo Cultural da República, na área central de Brasília. Serão 10 dias de programação gratuita para todos os públicos, onde será possível visitar entre 20 e 30 estandes dos mais variados temas. De acordo com Ivan Valério da Silva, presidente da Câmara do Livro do DF e um dos organizadores da FeLib ao lado de Luciana Vieira Rodrigues, presidente do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), são esperadas entre 9 e 10 mil pessoas/dia para esta edição, que, como ele mesmo diz, tem como missão “promover a leitura com caráter educativo, ampliar as conexões afetivas com o DNA brasiliense e celebrar as expressões artísticas”.

Nas 35 edições já realizadas, a FeLiB já recebeu renomados escritores, como Jorge Amado, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Thiago de Mello, Ariano Suassuna e Moacyr Scliar. Em 2022 o escritor, diretor de cinema e produtor, Lázaro Ramos, será homenageado com o prêmio Atitude. Além disso, esta edição também será focada na sustentabilidade, ou seja, todo o lixo gerado será destinado à reciclagem De modo a garantir também a inclusão social, a FeLib disponibilizará títulos em braile e terá deficientes e idosos como parceiros no atendimento ao público.

Frequentadora fiel da Feira, Luiza Alexandre diz estar animada e ansiosa para a edição deste ano. “Estava com saudades. Todos os anos eu espero pela feira pois ela é sobre um universo que me encanta”, comenta a jovem de 23 anos. “Eu amo ler, amo livros e tudo que eles nos proporcionam e agregam. Senti muita falta da FeLiB nesses dois últimos anos. Ter um evento voltado para o despertar dessa cultura, que visa disseminar essa prática, é muito importante”, completou a estudante.

E não para por ai. Outra novidade é que a FeLib estará em diversos pontos da capital federal, com apresentações itinerantes de escritores e artistas que, através de interação com o público candango, farão um chamamento para a feira e para a importância da leitura.

Fotos: Mayra Dias

Serviço

Lançamento da 36ª Feira do Livro de Brasília

Data: 21 de março (segunda-feira), às 15h

Local: Câmara Legislativa do Distrito Federal