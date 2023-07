Esporte, cultura e diversão na programação de férias do Parque da Cidade

Local irá contar com variedade de eventos esportivos, culturais e shows

Um dos principais pontos de lazer de Brasília, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek está com uma programação variada para as férias de julho. Além dos tradicionais parquinhos, como o Ana Lídia, até o final do mês o público terá acesso a atividades esportivas, culturais e de entretenimento, tudo ao ar livre.

O secretário interino de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, ressalta a importância da realização de eventos que possam garantir a diversão das crianças, além de promover encontros entre familiares. “O parque é um dos principais pontos de lazer e de encontro da cidade no período das férias. Nosso objetivo é proporcionar essas atividades que venham, contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento cultural nesse período. Além disso, buscamos também destacar e fortalecer o turismo na cidade”, destaca.

Para o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, a iniciativa visa criar um espaço com mais integração. “Queremos oferecer uma ampla programação de atividades culturais, esportivas e de lazer para todas as idades, construindo um ambiente ainda mais atrativo e atendendo aos diferentes interesses de nossos visitantes”, ressalta.

Confira abaixo alguns dos destaques da programação de férias:

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia – até 16 de julho

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) é considerado um dos maiores eventos esportivos do país. O circuito, que ocorre desde o início de junho, reúne atletas das categorias Sub 19, Top 12 e Aberto, proporcionando condições de jogo ideais para as principais duplas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e em Los Angeles em 2028. Os jogos têm início às 8h30, na arena de vôlei do Parque da Cidade, localizada no estacionamento 12.

Parque Diversom – até 31 de julho

A atração é uma opção para as crianças, com horário de funcionamento das 9h às 19h. O evento oferece uma experiência lúdica com brinquedos musicais, estimulando a imaginação e permitindo que as crianças explorem diferentes sons e ritmos de maneira interativa e educativa. Contando com monitores especializados, o Parque Diversom proporciona diversão e aprendizado em um ambiente seguro para as crianças.

Festival de Inverno do Sesc – 17 de julho a 1º de agosto

O evento marca o início das comemorações dos 45 anos do parque, apresentando uma programação variada que inclui música, teatro, dança e exposições artísticas. Haverá shows de renomados artistas nacionais, como Zélia Duncan, Fernanda Abreu, Fernanda Takai e Zeca Baleiro. Além disso, artistas locais, incluindo Dj Barata, Letícia Fialho, Akhi Huna, Aguaceiro e Joe Silhueta também marcarão presença. As apresentações ocorrerão diariamente, das 16h às 22h30, no estacionamento 11.

Com informações da Agência Brasília