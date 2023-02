Especialistas ajudam candidatos a se preparar para o mercado de trabalho

Programa Qualitec, nas agências do trabalhador, oferece orientação profissional nas áreas de psicologia e gestão de recursos humanos

A Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet) acaba de lançar o programa Qualitec, com o objetivo de melhorar a preparação de candidatos a vagas de emprego. O programa oferece orientação profissional nas áreas de psicologia e gestão de recursos humanos, com a finalidade de ajudar as pessoas a se destacarem durante as entrevistas e produzirem currículos de acordo com as exigências do mercado.

Qualquer cidadão pode participar dessas consultorias. Para isso, basta ir à agência do trabalhador mais perto de sua casa que será atendido, orientado e encaminhado ao mercado de trabalho.

As consultorias oferecem acesso a recursos e conhecimentos para auxiliar na preparação de maneira eficaz para os processos de seleção. Além disso, o programa também orienta sobre o mercado de trabalho e as tendências do setor, para que os candidatos possam fazer escolhas informadas sobre as vagas para as quais desejam se candidatar.

Com informações da Agência Brasília