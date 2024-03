Será realizada na próxima terça-feira (2), às 19h30, pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a palestra Cuidando de Quem Cuida, uma iniciativa voltada para a saúde mental e o bem-estar dos profissionais da Educação. Mais de mil servidores são esperados para participar do evento, que contará com o psicólogo e escritor Rossandro Klinjey como palestrante convidado.

Com o objetivo de oferecer apoio e promover a saúde mental dos profissionais, a SEEDF, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), pretende reunir profissionais da educação das 14 coordenações regionais de ensino (CREs) do DF neste evento.

Rossandro Klinjey é psicólogo, professor, palestrante, escritor e consultor em Educação e Desenvolvimento Humano.

Serviço

Palestra: Cuidando de quem Cuida

Data: 2 de abril

Hora: 19h30

Local: Teatro Pedro Calmon – Avenida do Exército, Setor Militar Urbano, Brasília (DF).

*Com informações da Agência Brasília.