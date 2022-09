Espaços Públicos do DF recebem teatro infantil para alertar casos de violência contra à criança

Projeto ” Turminha Ser Criança – Pare Papai” traz uma série de medidas e ações para proteger as crianças

Com o objetivo de prevenir a violência infantil e orientar as crianças por meio do universo lúdico, o projeto “Pare Papai” visita escolas e espaços públicos do Distrito Federal com ações culturais, que abordam e alertam o público infantil sobre os direitos, deveres e como identificar situações de abuso ou exploração de diversos tipos, dentro e fora de casa.

A ação é realizada pelo Instituto Ser Criança em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC) por meio do termo de fomento nº 54/2022.

Totalmente descentralizada, a iniciativa percorre espaços e escolas públicas de Samambaia, Recanto das Emas, Pôr do Sol/Sol Nascente e Ceilândia. Por meio de orientação lúdica, teatro e músicas de temáticas pedagógicas, a festa interage e dialoga sobre o abuso infantil de modo com que as crianças possam entender e alertar aos professores e assistentes sociais da escola qualquer tipo de situação atípica. Ao todo, são 40 espetáculos musicais e teatrais realizados.

Para o idealizador do projeto, Rogério Almeida, o Instituto Ser Criança abraça a causa de proteger, cuidar e informar as crianças, dentro das escolas e espaços públicos, através da cultura e diversão. “O abuso infantil não é algo novo em nossa sociedade. Na verdade, o tratamento violento e impróprio contra crianças e adolescentes acontece desde quando nossas crianças não possuíam nenhuma proteção especial”, ressalta o organizador do Pare Papai.

Com os personagens da Turminha Ser Criança: Juca, Bia, Mary, João e Tia Celeste, a iniciativa aborda questões da violência doméstica contra as crianças, já que grande parte dos abusos cometidos acontecem dentro de casa, por parte de quem deveria ser o cuidador. O teatro de bonecos atua na forma de ensinar as crianças de 6 a 11 anos a compreenderem situações de abuso.

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), 2022 já registra 4.486 denúncias de violência infantil, sendo 18,6% de todos os casos registrados de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Apesar dos números altos, estima-se que apenas 10% dos casos são denunciados, sendo a subnotificação um dos maiores desafios para proteção e políticas públicas efetivas.

Além das apresentações para os alunos das escolas, os espaços públicos também serão ocupados, dando a oportunidade para que todos possam se beneficiar do projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a programação aberta à população:

12/10 (16h às 18h) – Praça da Bíblia – P Norte de Ceilândia;

16/10 (10h às 12h) – Praça da Bíblia – P Norte de Ceilândia;

28/10 (10h às 12h) – Tatuzinho – Recanto das Emas;

30/10 (10h às 12h) – Skate Park quadra 300 – Recanto das Emas; e

06/11 (10h às 12h) – Skate Park quadra 300 – Recanto das Emas.

Serviço:Turminha ser Criança – Pare Papai

Quando: de setembro a 06 de novembro

Onde: Espaços e Escolas Públicas de Samambaia, Recanto das Emas, Pôr do Sol/Sol Nascente e Ceilândia;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redes Sociais: https://www.instagram.com/instituto_ser_crianca/