Escola do Recanto das Emas participa da Campus Party 2022

Os alunos do Centro de Ensino Fundamental 405, do Recanto das Emas, representam a rede pública na quarta edição da Campus Party Brasília (CPBSB4). O evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo teve início na noite desta quarta-feira (23), no Estádio Nacional Mané Garrincha, com a cerimônia de lançamento em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF).

Com a orientação do professor e idealizador do projeto, Francenylson Luiz Dantas, formado em pedagogia pela Universidade de Brasília (UnB), os estudantes da unidade de ensino desenvolveram diversos robôs que recebem o comando através de um controle que eles mesmos produziram.

Um dos modelos exibidos na exposição é o Alex. “É um humanoide que representa e faz todos os variados movimentos que o corpo humano faz”, explica a aluna Letícia Alves, 13 anos, que participa do estande.

Francenylson proporciona a formação para os professores de toda a regional do Recanto das Emas, para que eles possam aplicar o projeto durante as aulas com os estudantes dos anos iniciais, finais e ensino médio. “Com a montagem desses robôs, conseguimos trabalhar diversas matérias, como física, matemática, ciências e até mesmo incentivar aqueles estudantes de ensino médio que pretendem fazer engenharia civil futuramente”, conta.

Campus Party

Poder representar uma escola pública do DF em uma das maiores feiras de tecnologia do país é gratificante não só para as crianças e adolescentes, mas também para os professores. “Colocar os alunos do Recanto das Emas como protagonistas na Campus Party é um sentimento indescritível. Apesar da dificuldade que foi para chegar até aqui, é um sonho que está se realizando durante todos esses dias”, afirma o professor.

A CPBSB4 é dividida em três áreas: open campus, arena e camping. A open é totalmente gratuita e aberta ao público. O local conta com a Campus Play, que tem campeonatos de games e conteúdos de jogos digitais, arena de drones e o palco de empreendedorismo, com programação realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Quem adquiriu o ingresso tem acesso à Arena da Campus, que conta com quatro palcos distintos e programação de tecnologia, entretenimento digital, metaverso e games. A estimativa é receber até 7 mil pessoas no espaço. Além disso, são aguardados 3 mil campuseiros no camping.

A expectativa do evento é receber 100 mil pessoas durante os cinco dias de programação no estádio. Desta quinta-feira até o próximo sábado (26), mais de 4 mil alunos da rede pública irão visitar a feira, acompanhados de seus professores, com transporte fornecido pela Secretaria de Educação. O evento vai até domingo (27).

*Com informações da Agência Brasília