Escola de Música de Brasília celebra 60 anos com sessão solene da Câmara Legislativa

Nesta quarta-feira (10), o Teatro Levino de Alcântara foi palco de uma homenagem ao 60º aniversário da Escola de Música de Brasília (EMB). A sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ressaltou o papel fundamental da música na educação e no desenvolvimento humano.

Ao longo de seis décadas, a EMB se consolidou como uma referência inspiradora. O evento prestou uma homenagem aos educadores que se dedicam ao ensino musical. A paixão e o comprometimento desses mestres moldaram gerações de músicos e educadores, tornando-se verdadeiros pilares da comunidade.

A cerimônia contou com apresentações de choro, do Coro Madrigal e de músicos da EMB. “Estamos todos muito felizes porque essa escola tem contribuído muito, e há muito tempo, para a cultura da nossa cidade. É um dos principais patrimônios culturais do Distrito Federal e pretendemos trazer ainda mais melhorias para a estrutura da Escola neste ano”, comentou a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.

A Escola de Música

Localizada no coração da capital, a EMB é reconhecida nacionalmente pela oferta diversificada de cursos e programas para alunos de todas as idades e níveis de habilidade. Desde a fundação, em 1964, a escola tem se dedicado a nutrir o amor pela música, proporcionando educação de excelência em uma ampla variedade de disciplinas musicais, desde a musicalização infantojuvenil até a formação técnica e profissional.

Com 2,2 mil estudantes, a escola oferece formação em instrumentos de música erudita, antiga e popular e práticas de conjunto e cursos de coral. Além disso, oferece cursos de qualificação profissional e técnica em uma variedade de disciplinas musicais, bem como o tradicional Curso Internacional de Verão de Brasília (Civebra), realizado anualmente durante as férias de verão.

Para o diretor da Escola de Música de Brasília, Davson de Souza, a unidade é indispensável para a comunidade interessada em aprender algum tipo de instrumento musical. “Ao refletirmos sobre os 60 anos de história da EMB, somos confrontados com a importância contínua de valorizar e proteger o ensino da música. É gratificante ver os professores compartilhando memórias vívidas de suas experiências na EMB”, afirma.

Inscrições

Geralmente, as inscrições são abertas entre os meses de maio e junho e entre o final de outubro e início de novembro, com a publicação dos editais. Em seguida, são realizados as entrevistas e os testes dos inscritos para a seleção das vagas.

Os interessados devem ficar atentos às informações divulgadas no site oficial da Escola de Música de Brasília e também na página da Secretaria de Educação, que indicam datas, requisitos de inscrição e processos seletivos.

*Com informações da Agência Brasília.