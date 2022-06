Escola de magistério da universidade distrital é criada

Para a reitora pro tempore da UnDF, Simone Benck, a criação da EEMA reafirma o propósito de gestão da universidade distrital

Foi publicada a Resolução nº 04 no Diário Oficial do Distrito Federal nesta sexta-feira (3). Ela cria a a Escola de Educação, Magistério e Artes (EEMA). É uma medida que a a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) tem para fortalecer sua política de formação discente e docente.

A previsão é de um espaço para promover gratuitamente ensino, pesquisa e extensão nas áreas de educação, magistério e artes.

A EEMA estará ligada ao Centro Interdisciplinar de Educação, Magistério e Artes, da universidade distrital e terá como missão a promoção do ensino, da pesquisa e da extensão à população do DF e entorno. O objetivo da escola é formar cidadãos críticos, socialmente comprometidos e tecnicamente competentes.

Consta do artigo 3º da resolução que a EEMA deverá ser uma escola de excelência e referência nas diversas áreas da educação, “protagonizando o desenvolvimento do ensino superior de qualidade, emancipador, inovador, qualificado e socialmente responsável.”

A perspectiva é de que a instituição atue de forma transversal, por meio de blocos de aprendizagem, princípios filosóficos, pedagógicos, didáticos e metodológicos que reforcem a interdisciplinaridade das áreas de conhecimento abarcadas pelos cursos da UnDF.

A constituição do corpo docente, bem como o início dos trabalhos da EEMA, estão condicionados à realização do concurso público para tutores e professores de educação superior, nos termos da Lei nº 6.969, de 8 de novembro de 2021, e à contratação desses novos profissionais.

Para a reitora pro tempore da UnDF, Simone Benck, a criação da EEMA reafirma o propósito de gestão da universidade distrital ante a edificação de uma robusta política de educação superior pública. “A criação da EEMA é motivo de muito orgulho para a educação pública do DF, pois, além de representar a criação de um espaço plural de irradiação cultural de toda a UnDF, sinaliza possibilidades concretas de discussão e proposição a respeito do papel do educador na sociedade frente aos inúmeros desafios educacionais existentes”, afirma.

*Com informações da Agência Brasília